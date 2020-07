Zvažovaný kruhový objezd u Svatého Kříže může uzavřít cestu pro farmáře

Současné napojení všech tří místních částí na hlavní tah z Havlíčkova Brodu na Jihlavu je nebezpečné. Na křižovatkách se stává množství nehod, nedávná bezpečnostní inspekce je označila za dopravní závadu. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nechalo vypracovat nové napojení obcí.



To by měl v budoucnu řešit kruhový objezd umístěný zhruba sto metrů před současnou první odbočkou do Svatého Kříže od Havlíčkova Brodu. K němu se má přesunout autobusová zastávka. Snadnější přecházení má lidem umožnit ostrůvek, který by u zastávek v silnici byl.

Osady na druhé straně silnice, tedy Ovčín a Mendlova Ves, by měla s kruhovým objezdem propojit nová silnice vedoucí po poli rovnoběžně se silnicí 38, dlouhá přibližně 700 metrů. Všechny ostatní dnešní napojení osad na hlavní tah mají být zaslepeny.

„O jiných řešeních nechce policie ani slyšet. Pokud by tato varianta měla v něčem fatálně narazit, realizovat ji nebudeme a vše zůstane tak, jak je dnes. Nepůjdeme přes mrtvoly jako u velkých staveb,“ prohlásila hned v úvodu besedy ředitelka jihlavské správy ŘSD Marie Tesařová.

Problémem bude najít cestu na pole pro farmáře

Setkání se zúčastnila necelá dvacítka obyvatel všech tří osad. A jak se hned vzápětí ukázalo, záměr tak, jak je naplánován, opravdu narazí. Občanům se příliš nelíbí posunutí autobusových zastávek dál od místních částí a velké výhrady mají k zaslepení ostatních napojení místních částí.

Problém by to byl zejména pro farmáře, který provozuje areál na jižním okraji Svatého Kříže. Vlastní ale i pole za silnicí, která musí obdělávat a na něž se musí dostat. Dosud to může učinit snadno - přes křižovatku naproti Mendlově Vsi.

Takto má podle úvodního projektu ŘSD vypadat nové napojení Svatého Kříže, Ovčína a Mendlovy Vsi. Měl by ho obstarat nový kruhový objezd v místech ještě před současným prvním odbočením do Svatého Kříže od Havlíčkova Brodu. Plánek je oproti klasickým mapám se severem nahoře pootočen, směr Havlíčkův Brod je doprava, Jihlava doleva.

„Pokud zaslepíte přímé spojení Svatého Kříže a Mendlovy Vsi, nebude mít kudy jezdit. Právě jemu patří pole, po nichž má vézt nová připojovací cesta. Obávám se, že pokud mu znemožníte příjezd na pole, nemusí vám pozemky prodat,“ vyjádřila se předsedkyně osadního výboru Svatého Kříže Ilona Heijting.

Podle Tomáše Hermanna, dalšího z obyvatel Svatého Kříže, ale také opozičního zastupitele, není možné, aby farmář s těžkou technikou jezdil skrz vesnici.

„Jedna cesta je úzká mezi zahradami a zatáčí, tam by se nevešel. Druhá je přímější, ale soukromá, a majitel si nepřeje, aby mu tam někdo jezdil,“ popsal Hermann.

Na zaslepení ostatních odboček policie dosud trvala

Podle projektanta Jiřího Hovorky ze společnosti Blahoprojekt vzešla podmínka zaslepení ostatních napojení osad od policie.

„Pokud by tam byly jen značky, které by umožnily přejet silnici pouze onomu farmáři, hrozilo by, že je ostatní řidiči nebudou respektovat a budou tudy jezdit rovněž,“ nastínil autor navrženého řešení.

Jak dodal, při své práci musel zohlednit nejen samotnou bezpečnost dopravy a chodců, ale musel se vypořádat i s velkými omezeními. Ta spočívají v zasíťování celé oblasti. Pod zemí tu vede vodovod a vysokotlaký plynovod a plánované je zde i nové vedení vysokého napětí.

„Nelze opakovat, že pokud budou připomínky, stavět se nebude. Je třeba nalézt východisko. Proč nepostavit kruhový objezd, který by skutečně bezpečnost zvýšil, a teprve později - podle chování řidičů - řešit jižní napojení Svatého Kříže?“ navrhl Jan Schwarz.

Úkolem projektanta nyní bude přesvědčit dopravního inženýra o smyslu nezaslepovat dnešní jižní křižovatku. Ta je navíc podle místních ze všech napojení nejbezpečnější, protože je na rovince a je na ní dobrý rozhled do všech stran. Jeden nespokojený farmář by jinak mohl celou investici zarazit.

Zastávka se lidem vzdálí, ale bude bezpečnější

Ohledně umístění autobusových zastávek se Hovorkovi podařilo obyvatele přesvědčit. Záliv pro autobusy musí být co nejblíže kruhovému objezdu, protože tu ostatní auta budou jezdit pomalu. To umožní cestujícím snáze přejít rušnou silnici. Pomůže jim i středový ostrůvek.

„Samozřejmě, zastávka by opravdu byla ideální blíž osadám. Ale toto řešení je bezpečnější. Kruhový objezd, který bude pro řidiče neprůhledný, je donutí zpomalit a umožní cestujícím bezpečně přejít,“ pravil Jiří Hovorka.

Celkové náklady na toto dopravní řešení projektant odhadl na 65 milionů korun. O investici by se mělo podělit ŘSD s městem, které bude hradit osvětlení, chodníky i celou novou spojku k Mendlově Vsi, a pravděpodobně i s Krajem Vysočina, jehož majetkem bude přeložka propojení Svatého Kříže a objezdu. K nákladům bude ještě nutné připočítat výkup pozemků.



Kdy by se mohlo nové napojení osad začít budovat, není zatím vůbec jasné. Nejprve musí dopravní inženýr upravený projekt schválit, pak bude následovat administrace celé investice. Záležet bude i na penězích. Se státním podílem by podle Tesařové problém být neměl, jiné to ale může být u města a kraje.

Na havlíčkobrodskou radnici by připadaly výdaje zhruba za 20 milionů korun.

„Jsou to obrovské peníze. Rozpočet je momentálně ve velkém deficitu a takový výdaj by byl značně problematický,“ vzkázal brodský místostarosta Libor Honzárek. On sám je ale velkým zastáncem navrhovaného řešení a věří, že až bude stavba připravena, peníze se najdou.