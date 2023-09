Žďár otestuje vídeňský model bydlení, nové byty nabídne jen vybraným profesím

S developerem, krerý je dceřinou firmou České spořitelny, již město uzavřelo smlouvu o spolupráci. Odhlasována byla i podoba kupní smlouvy. Město je podle ní připraveno prodat firmě pozemky v oblasti Klafar o výměře 1 250 metrů čtverečních, a to za téměř 8,8 milionu korun.

Lokalita pro tuto výstavbu se nachází v Sázavské ulici, při levé straně silnice ve směru do sídliště. „Místo je tam na tři bytové domy, v první fázi by však měly vzniknout dva se 37 bytovými jednotkami,“ sdělil žďárský starosta Martin Mrkos (Žďár - Živé město).

S budováním dřevostaveb by se podle něj mohlo začít již letos na podzim. Zdůraznil ale, že jednání mezi radnicí a investorem ještě nejsou u konce a stále se pracuje i na upřesňování podmínek fungování tohoto v tuzemsku ještě ne zcela běžného typu nájemního bydlení.

„Jde o pilotní projekt, kdy se v České republice zkouší adaptovat již osvědčený vídeňský model,“ řekl Mrkos. Podobný už se staví v Praze. S tímto systémem má dlouholeté zkušenosti právě rakouská Erste Group, do jejíhož koncernu ČS patří.

Žďár řeší, které budou preferované profese

Žďárský záměr nechce kvůli nadále probíhajícím jednáním zatím konkrétněji komentovat ani investor. „Obecně lze ale říci, že cílem ČS a naší dceřiné společnosti Dostupné bydlení je zajistit do roku 2026 výstavbu minimálně tisícovky dostupných nájemních bytů v České republice a inspirovat obce, stát i další finanční instituce k investicím v této oblasti,“ vyjádřil se mluvčí ČS Filip Hrubý.

Lépe dosažitelné byty dle jeho slov podpoří rozvoj měst a obcí. „V opačném případě bychom mohli zanedlouho zjistit, že v určitých lokalitách chybí tu zdravotníci, tu učitelé, anebo policisté, a to z důvodu, že pro ně v těchto místech není dostupné bydlení,“ uvedl Hrubý.

O povoláních, pro jejichž zástupce mají být plánované byty určeny, již má žďárská radnice jasnou představu. Spektrum takzvaných podporovaných profesí, jimž se lidé věnují typicky ve veřejném sektoru, a spadajících do odvětví bezpečnosti a ochrany obyvatel, zdravotnictví, sociálního zabezpečení, školství, vzdělávání nebo veřejné správy a administrativy, by město rádo rozšířilo. Vizí je, aby alespoň dvacet procent bytů bylo vyhrazeno i pro pracovníky z komerční sféry, například technického zaměření. Ti by případně nemuseli mít nájmy tak výhodné jako zástupci preferovaných povolání.

„Představuji si třeba i relativně čerstvého absolventa technického oboru se solidně placenou prací, jehož manželka je ale například na mateřské dovolené, takže si rodina zatím nemůže dovolit vlastní bydlení. Řešením tak může být právě výhodný nájemní byt,“ vylíčil Mrkos s tím, že vymezení profesí ještě musí být oběma stranami doladěno.

Dvacetiprocentní sleva oproti tržnímu nájmu

Nájmy, jež bude inkasovat DBČS, mají být výhodné a nepřevýšit obvyklé nájemné. „Námi financované nájemní byty budou pronajímány s dvacetiprocentní slevou na nájemném oproti tržní úrovni v dané lokalitě a náklady na nájemné budou představovat méně než třicet procent disponibilního příjmu cílové skupiny,“ upřesnil obecné principy projektu Hrubý. Správu bytových domů zajistí externí firma.

Banka však není ten, kdo rozhodne o finálních obyvatelích bytů, tuto pravomoc získá město. „Výběr by probíhal standardně přes bytovou komisi, aby byl proces transparentní,“ doplnil starosta.

Komise tvořená zástupci úřadu i veřejnosti běžně funguje i nyní, při přidělování městských bytů.

Plnění podmínek, a to jak ohledně profese, tak výše příjmů, bude vždy po určité době kontrolováno. Pro lidi, jejichž finanční situace to už dovoluje, to má být motivací najít si vlastní obydlí. V Dostupném bydlení lze setrvat až pět let, je možné ale žádat i o prodloužení.

Opozice kritizuje, nejde o zranitelnou skupinu

„Pro město je to poměrně luxusní pozice. Neinvestujeme desítky až nižší stovky milionů do výstavby bytů, ale zároveň naplňujeme určitou bytově-sociální politiku města,“ míní starosta.

Jiný názor ale mají někteří zástupci opozice. „Projekt nepovažujeme za dostupné bydlení pro takzvaně zranitelné skupiny obyvatel. Je to developerský projekt pro vybranou skupinu lidí pracujících ve veřejné sféře, jako je bezpečnost, školství či zdravotnictví, s omezenou dobou nájmu na pět let a obvyklým tržním nájemným,“ vyjádřil se Jan Havlík (Změna 2018 a Soukromníci).

Takto je dle jeho slov projekt popsán v dohodě, již společně s prodejem pozemků, deset let připravených pro výstavbu městských nájemních bytů, schválila koalice. „Město tak rezignuje na vlastní bytovou politiku pro ty nejpotřebnější,“ prohlásil Havlík.

Dle starosty je ale projekt součástí dnes již běžných postupů. „Doba je taková, že mají-li se města rozvíjet a mít peníze na plno dalších projektů, musí k sobě vpustit i kapitál z komerčního sektoru,“ konstatoval starosta Mrkos.