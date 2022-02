Ve sněhu, větru i dešti. V Rančířově se staví tábor pro americké vojáky

Američané budou mířit na mezinárodní vojenské cvičení Saber Strike do Maďarska. Přes Českou republiku projedou v několika konvojích. „Předpokládáme, že se bude přesouvat na 1 800 osob a 700 kusů techniky,“ uvedla armádní mluvčí Magdalena Dvořáková.

Konvoje amerických vojáků se přesouvají přes Českou republiku na cvičení pravidelně už několik let a přestávku dělají právě v Rančířově. Tentokrát je to ale jiné. Zatímco v předchozích letech byly přesuny v jarních a letních měsících, tentokrát je to uprostřed zimy.

„Hlavní rozdíl je ve vybavení stanů. Místo klimatizací, které jsou nepostradatelné v letních měsících, jsou nyní stany doplněny topením. Rozdíl je také v hygienickém zázemí, které je koncipováno tak, aby nezamrzalo a nabízelo tepelný komfort pro uživatele. Další stránkou je zajištění sjízdnosti komunikací, čemuž je věnována zvýšená pozornost,“ popisuje Jakub Moravec, tiskový důstojník Agentury logistiky ze Staré Boleslavi.

Tábor v Rančířově se staví pro 350 lidí a kromě ubytování nabídne i kompletní hygienické a sociální zázemí. Američtí vojáci zde budou mít možnost dotankování techniky palivem, provedení drobných oprav vozidel a uložení svého materiálu.

Ve stanech po osmi až deseti lidech

Jídlo si budou zahraniční vojáci zajišťovat sami. „Americká strana stravu nepožaduje, přesto jsme schopni nabídnout jídelny pro konzumaci vlastní stravy,“ dodal mluvčí.

Vojáci budou ubytováni ve vytápěných nafukovacích stanech. „V současné situaci je předpoklad ubytování ve stanech po osmi osobách, maximálně do deseti, což nabízí komfort, prostor a dostatečné rozestupy,“ připomíná mluvčí s tím, že konvoj se v táboře zdrží zpravidla 12 až 14 hodin, než se znovu vydá na cestu.

Cvičení se má uskutečnit v souladu s protipandemickými opatřeními. Přesuny vojsk přes území České republiky schválila hlavní hygienička ministerstva obrany.

Dodržovat se budou platná nařízení, tedy pravidelná testování, ale i zvýšená dezinfekce osob či prostor. Rančířovské zázemí bude přichystáno na různé eventuality.

V táboře budou přítomni i zdravotníci

„Tábor bude rozdělený do sektorů. Rozděleny budou i jídelny. Důležitá bude také pravidelná očista ubytovacích prostor mezi jednotlivými konvoji za pomoci vyvíječů ozonu,“ upozornil Jakub Moravec.

V rančířovském táboře má být také trvalá přítomnost armádních zdravotníků. Součástí tábora bude i ošetřovna, která bude disponovat izolačními stany.

„Přesuny všech proudů konvoje jsou plánovány ve večerních až brzkých ranních hodinách tak, aby se minimalizoval vliv na civilní silniční provoz,“ doplnil Moravec.

Tábor budou vojáci využívat i při návratu ze cvičení. Ten by měl být v druhé polovině března. Po jejich odjezdu se tábor složí. Na jeho vybudování se podílí kromě Praporu podpory nasaditelných sil Rakovník také 14. pluk logistické podpory z Pardubic a 15. ženijní pluk z Bechyně.