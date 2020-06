________________________________________________________

Jak se těšíte na roli porotkyně?

Během minulého ročníku jsem si již roli porotkyně vyzkoušela a musím přiznat, že to opravdu nebyl lehký úkol – všechny soutěžící byly neobyčejně odvážné ženy se silným příběhem. A nepochybuji, že by to letos mělo být jinak. Takže se těším moc!



Letos nastala změna, vybírat můžeme z kategorií Ženy do 30 let, do 40 let, nad 40 let a Dobré srdce. Na kterou se těšíte nejvíce?

Jsem zvědavá, jestli letošní ročník potvrdí to, co v redakci tušíme – že věk vůbec nehraje roli a schopné ženy se věnují zajímavým projektům během celého svého života. A zanechávají tak za sebou výraznou stopu.

Každá žena je jiná, každá je výjimečná. Jak vlastně vypadá Žena roku? Čím se musí lišit?

Neřekla bych, že by se měla nějak zásadně lišit od zbytku žen. Žena roku je zkrátka odvážná, milující, nebojí se ukazovat své emoce, hledá možnosti a problémy vnímá jako výzvy. Taková je naše Žena roku.

Co byste doporučila ženám, které se bojí do soutěže přihlásit?

Strach rozhodně není na místě. Prostě jen klikněte na https://zenaroku2020.jenprozeny.cz a přihlaste se. Nebo přihlaste svou kamarádku, maminku či dceru. Já osobně mám ve svém okolí ženy, které bych nejraději nominovala všechny.

Proč je i v dnešní době potřeba upozorňovat na výjimečné a inspirativní ženy a představovat jejich příběhy?

O tom, že úspěch přitahuje úspěch, není pochyb. A myslím si, že stejně to funguje i s inspirativními ženami. Čím více zajímavých a silných žen budeme poznávat, tím více dalších mimořádných příběhů bude vyplouvat na povrch. Představme je tedy světu, ať se o nich ví.

Přihlášky do soutěže můžete odesílat do 30. 6. 2020, kdy se nominace uzavřou. Letos soutěžíme v kategoriích: Pod 30 let, Pod 40 let, Nad 40 let a Dobré srdce. Přihlásit se můžete zde.