Nemusíte hned měnit celý svět. I malé krůčky se počítají. Úklid, pečení, nákup, balení dárků, zdobení stromečku a milion dalších drobností, které je potřeba zařídit. Je to ale všechno opravdu třeba? Co když to jde jinak, a ještě k tomu udržitelně?