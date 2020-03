_____________________________________________________________

Beran (21. 3. – 19. 4.)

Konec března vám přinese dlouho vyhlíženou úlevu. Co se nehýbalo, se konečně pohne z místa. Co vás trápilo možná i několik let, má konečně šanci na vyřešení. Po 20. březnu, kdy Slunce vejde do vašeho znamení, začnete mít na vše sílu a energii. Láska: Mnozí z vás si vylepší mezilidské vztahy. Je možné, že vám do života vstoupí nová láska a získáte naději na stabilní vztah. Zdraví: Od 20. března se může zlepšit vaše zdraví, možná objevíte recept na vleklé zdravotní problémy. K obnově kondice využijte nov, ve kterém je Měsíc 24. března. Práce: Konec března je pro vás ideálním obdobím na zlepšení pracovního postavení. Zabodujete nejen na poli kariérním, ale i sportovním.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

V druhé polovině března vás může probouzející se jarní příroda nalákat k výletům a poznávání přírodních krás, nejlépe v dobré společnosti. Těchto výzev určitě využijte, z přírody a z milých lidí dokážete čerpat sílu jako žádné jiné znamení. Bude se vám dařit na poli uměleckém i milostném.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Od třetího březnového týdne se vám začne výrazně dařit. Pracovní problémy budou na ústupu. Do vašeho ži­vota vstoupí radost a mnoho příležitostí ke společenským setkáním. Jarní sluníčko vás pozitivně naladí a vy budete mít pocit, že můžete skály lámat.

Rak (21. 6. – 21. 7.)

Můžete prožít velmi intenzivní sexuál­ní vášeň. Jako by vám probouzející se příroda vlila krev do žil. Náhle jsou z vás neúnavné milenky či ­neúnavní milenci. Vylepšíte si rodinné vztahy, zejména se svojí matkou, pozor jen na zbytečné emoce a hádky, především kolem 30. března.

Lev (22. 7. – 22. 8.)

První jarní dny vám budou náramně svědčit. Saturn z Vodnáře najde ori­ginální řešení i pro ty nejzapeklitější životní situace. Chce to sice trpělivost, ale ta vám tentokrát růže skutečně přinese. Koncem března se vám zadaří ve sportovní a fyzické činnosti, ke které řadíme i sex.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

V průběhu roku 2020 se vám mohou plnit dávné sny, druhá polovina března ale může předznamenat malý útlum. ­Pocítíte touhu si na chvíli odpočinout, a tak si naordinujete prodloužený víkend nebo pobyt v lázních. Také jarní zahrada by pro mnohé z vás mohla být skvělou relaxací.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Přesun planety Saturn do znamení Vodnáře 22. března vám prospěje. Je možné, že vám spadne z krku obrovský balvan starostí a strachů z budoucnosti a vy uvidíte jasný cíl svého úsilí. Dočkáte se nabídky nové práce, navážete nový vztah, nebo jen objevíte nový přístup ke starým záležitostem.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

Třetí březnová dekáda vám nabídne přemíru emocí a podnětů. Bude nutné vynaložit velké úsilí, abyste své vášně drželi na uzdě a zbytečně se nevyčerpávali v rodinných, pracovních či partnerských sporech. Relaxujte v přírodě s někým, kdo je vám milý.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)

Začátek jara bude pro vás mimořádně příznivý. Mohli byste si vylepšit rodinné vztahy nebo s rodinou strávit velmi příjemné chvíle. Podaří se vám řešit i problémy finančního či majetkového charakteru. Jen si dávejte pozor na zmatečnou komunikaci nebo pomluvy kolem sebe.

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.)

První jarní dny jsou pro vás především příležitostí, kdy se mů­žete znovu zamilovat do svého part­nera nebo potkat někoho úplně ­nového a prožít s ním romantický milost­ný románek plný vášně, citů a krásných chvil. Je to také období, kdy mů­žete udělat něco pro svůj fyzický vzhled a zdárně vylepšit vše, s čím nejste sami na sobě spokojeni.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

V souvislosti se vstupem planety Saturn do Vodnáře se 22. března zejména vám, kteří jste se narodili zkraje zname­ní, může v životě trochu přitížit. ­Najednou se před vámi objeví nedo­řešené záležitosti, které už nesnesou odkladu, nebo se vyskytnou ­komplikace, s nimiž jste už v žádném ­případě nepočítali. Nenechte se ale otrávit, překážky jsou vždy pře­konatelné a vy se svým důvtipem ­rozhodně najdete vhodná řešení.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Začátek jara bude pro vás ­nadějné období, kdy vám vaši přátelé po­mohou dořešit staré záležitosti či před vás postaví nové pracovní úkoly, ­jejichž plnění vás bude velmi ­bavit. Možná se i díky nim do své ­práce ­doslova a do písmene zami­lujete. ­Každopádně jsou pro vás ­první jarní dny příjemné a vy se po dlouhé době zbavíte pochybností o sobě samotných.