Vodnář (20. 1. – 18. 2.)

Začátek února bude pro vás pořád obdobím, kdy byste měli

mít dostatek energie a síly uskutečňovat svoje plány. Vaše myšlení je kreativní a originální. Ve společnosti jste schopni oslňovat jiskřivým vtipem a humorem. Láska: Můžete se zamilovat – náhle, nečekaně, prudce. Možná se seznámíte s někým novým, kdo však vaším životem prolétne jako ohnivá kometa. Peníze: Všechny investice a peněžní záležitosti řešte do 16. února.

Na co si dát pozor: Nepřehánějte to se svojí výlučností a originalitou, nechtějte mít pravdu za každou cenu. Zbytečně si znepřátelíte lidi, které můžete v budoucnu potřebovat.

Beran (21. 3. – 19. 4.)

Toto období vám přináší změny, a to hlavně na poli milostném. Do života vám může vstoupit nová láska, anebo vaše stávající partnerské vztahy ožijí. Možná vyrazíte na láskyplný víkend či kratší dovolenou. Odpočívat byste měli především po psychické stránce, pro­tože tlak, který na vás hvězdy vyvíjejí, může být dost náročný.

Býk (20. 4. – 20. 5.)

Pokud si nebudete své obavy příliš pouštět k tělu, prožijete šťastné období. Mělo by se vám dařit prakticky ve všem, do čeho se pustíte. Možná jste trochu unavení nebo se bojíte změn, které se na vás zase chystají. Ale úplně zbytečně. Hvězdy Býkům začátkem února přejí a vše dobře dopadne.

Blíženci (21. 5. – 20. 6.)

Láska a milostné jiskření můžou potkat i vás. Především po 7. únoru se kolem sebe pořádně rozhlédněte. Někde vedle vás je člověk, který je do vás zamilovaný až po uši a hned 9. února při úplňku vám může své city projevit. Ale i vy můžete rozdávat lásku a porozumění. Pokud se vám v lásce nepovede, zkuste si nadělit alespoň něco příjemného v podobě nevšedního zážitku.

Rak (21. 6. – 21. 7.)

Začátek února je pokračováním minulého, napjatého období, kdy se věci mění pod rukama, anebo se ještě měnit budou. Především v oblasti práce a kariéry nebo domova jsou změny na spadnutí. Milí Raci, nebojte se jich, za změnou se skrývá nový začátek. Pro svoji psychickou kondici si nadělte něco pěkného, hodně relaxujte, meditujte nebo jen tak sněte o něčem krásném.

Lev (22. 7. – 22. 8.)

Na Lvy by se začátkem února mělo usmát štěstí. Bude se vám dařit na poli lásky, můžete prožívat krásné dny „za odměnu“, kdy si s partnerem plně vynahradíte čas milostného strádání. Měli byste využít sílu úplňku, který proběhne 9. února ve vašem znamení. Ti z vás, kdo touží po dítěti, ať rozhodně sílu Luny využijí k jeho početí.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Začátek února vám hraje do noty především v oblasti práce a kariéry. Máte nápady, mnoho energie a chuti zkoušet nové věci a postupy. Také vás možná čeká zasloužená odměna v podobě většího obnosu peněz. Dávejte si jen pozor na své „černé“ myšlenky nebo „blbé“ nálady, zbytečně vám kazí skvělé dny.

Váhy (23. 9. – 22. 10.)

Je možné, že vás začátek února překvapil náhlou změnou v oblasti vaší kariéry. Berte to jako příležitost k novým začátkům, k nimž vás hvězdy vybavily dostatkem síly. Dokonce ani životní optimismus vás neopustí a vy pohlédnete do budoucnosti s nadějí a vírou. Malá rada: Netlačte zbytečně na pilu, všechno má svůj čas, raději odpočívejte.

Štír (23. 10. – 21. 11.)

Pokud jste v minulosti finančně strá­dali, začátek února může vše změnit. Máte skvělou šanci vydělat si větší pe­níze nebo úspěšně požádat o navýšení platu. Vaše hodnota na trhu práce stoupá a vy toho můžete využít. Budete mít možnost vyjasnit si i různá nedorozumění v rodině nebo v sousedství.

Střelec (22. 11. – 20. 12.)

Možná se vám v únoru trochu uleví, zbavíte se soustředěného tlaku nebo nutnosti vyřizovat, jednat, konat. Namístě je odpočinout si, využít síly sluneční energie a čerstvého vzduchu a nabrat vitalitu. Je také možné, že vás rozptýlí malý flirt. Dopřejte si ho.

Kozoroh (21. 12. – 19. 1.)

První týdny února jsou pro některé z vás plněním životních snů nebo časem zázraků. Pro jiné zase ve znamení intenzivní práce. Důležité je, abyste ­věděli, kvůli komu a čemu vše podnikáte. Tyto dny však využijte i na chvíle krátké zimní dovolené.

Ryby (19. 2. – 20. 3.)

Komunikace, učení se novým věcem, setkávání s přáteli – takové jsou pro vás první únorové dny. Neopomeňte využít sílu úplňku, který proběhne 9. února ve znamení Lva. Ryby jsou empatické a citlivé, dokážou se dobře naladit na druhé lidi. Mohli byste pochopit skryté souvislosti ve svém okolí nebo něco podstatného odhalit sami o sobě. ν