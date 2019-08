Když si udělám čas pro sebe, pomůže to mému vztahu?

V každém zdravém vztahu fungují dvě protikladné síly. První z nich je získání pocitu jistoty, že o tohoto člověka se mohu opřít, že se postará o naše děti, přinese do domácnosti nějaké peníze, bude tu pro mě, když mi bude úzko atd. Zároveň ale potřebujeme vášeň, chceme, aby to mezi námi i po dvaceti letech jiskřilo, aby ve vztahu nebyla nuda. Jenže vášeň a pocit jistoty se v podstatě negují. Proto se doporučuje vyrazit si občas na vlastní dovolenou, mít partičku lidí, se kterými odjedu na jógový víkend apod. Díky tomu se pak snadno obnovuje touha po partnerovi – když si po návratu povídáte, co krásného jste zažila, a těší vás, že jste zase doma. A ano, prověřuje to i vzájemnou důvěru.

V čem vidíte výhodu toho, být občas pouze sama se sebou?

Je to důležité hlavně pro vaši psychohygienu. To, co se mezi mnou a drahou polovičkou ve vztahu děje, může být někdy docela „záhul“ a každý z nás občas potřebuje čas na tzv. vnitřní dialog, kdy si sám v sobě probere, co se mu to vlastně děje, proč reaguje na tohle tak či tak a co s tím může udělat. Občas je prostě fajn ­dopřát si ten luxus a v klidu si popovídat sám se sebou.

Je lepší vyrazit úplně sama, nebo spíše s kamarádkou?

To je u každého jiné, záleží i na tom, v jaké chvíli se na dovolenou chystáte. Pokud si chcete skutečně od všeho a všech odpočinout, je možná opravdu nejlepší vyrazit sama. Kamarádky totiž můžou být docela náročné. A to nemyslím nijak pejorativně. Prostě i ony si na dovču přivezou své vlastní těžkosti, které s vámi pravděpodobně budou chtít probírat. Odpovězte si, jestli to chcete a unesete. Zda tím z jednoho partnerství nevlezete do druhého, byť kamarádského. Pokud s nimi ale přece jen chcete jet, moje doporučení zní: Domluvte se předem, že když už budete unavené z věčného probírání vzájemných problémů, řeknete si „záchranné ­slovo“ a ihned změníte téma. Začněte si povídat třeba o seriálech. Nebo se zvedněte a bez vysvětlování si udě­lejte čas výhradně sama pro sebe, klidně na půl dne.

Jak partnerovi vysvětlit, že sólo dovolenou jen neutíkáme před problémy?

Jak si to ten druhý vyloží, je jen jeho téma. Vy se snažte předložit pravdivé ­informace a ty mu vysvětlete. Pokud je nevyslyší, berte to jako signál daleko většího komunikačního problému, který by bylo dobré otevřít a řešit. Někdy může být důvodem tzv. „ponorková nemoc“, kdy už si lezete na nervy jenom proto, že jste pořád spolu. Takže moje ­doporučení je občas od sebe odstoupit preventivně, ale ne reaktivně, pak by to mohl být zmíněný útěk. Nebo když zjistíte, že váš vztah není úplně to pravé ořechové, a potřebujete vědět, co dál, chce to mít zase odstup a trochu času na rozmyšlenou.

Na otázky odpovídá párový terapeut Honza Vojtko. Další tipy si můžete přečíst v aktuálním čísle časopisu Žena a Život, který si můžete i předplatit.