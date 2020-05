_____________________________________________________________

Když svou stravu poskládáme převážně z čerstvých potravin s dostatečným obsahem antioxidantů, zdravých tuků, vody a důležitých základních živin, tělo nám projeví své uznání prostřednictvím našeho největšího orgánu – pokožky. Koneckonců všichni moc dobře víme, že kůže často jako první poukazuje na vnitřní potíže. Zdravý, svěží vzhled pokožky vychází zevnitř, a nejsnazší cestou k vytouženému cíli je správně sestavený jídelníček.

Špenát

Pomáhají okysličovat celé tělo. Stejně jako zelí, chřest či kapusta obsahuje lutein (antioxidant, který v organismu stimuluje produkci kolagenu). Navíc je bohatý na vitamin C, jenž pomáhá organismu kolagen nejen vytvořit, ale také využít k udržení pevné a hladké pokožky. Ale to není všechno. Obsahuje vitamin A, který pomáhá vlasům, aby byly silné a lesklé.

Vyzkoušejte: Hrst špenátu rozmixujte do smoothie z jablečné šťávy a okurky. Špenátové listy vmíchejte do jakýchkoli zeleninových či listových salátů, vkládejte je do sendvičů i tortillových placek. Nasekané vhoďte do polévky těsně před servírováním.

Paprika červená

Proč právě červené vynikají nad jinak zbarvenými? Kromě vysokého obsahu vitaminu C, který podporuje produkci kolagenu, obsahují červené papriky silné antioxidanty zvané karotenoidy. Jsou to rostlinné pigmenty zodpovědné za jasně červené, žluté a oranžové barvy, které jsou i v mnoha druzích ovoce a zeleniny. Mají dlouhou řadu protizánětlivých vlastností. Mohou chránit pokožku před poškozením sluncem i toxiny v ovzduší. Velké množství beta-karotenu a rovněž větší množství zinku příznivě působí nejen na svaly a pokožku, ale i na nehty a vlasy.

Vyzkoušejte: K svačině si zabalte krabičku nakrájených proužků červené papriky a hummus, do kterého je budete namáčet. Nebo proužky papriky lehce orestujte na pánvi a servírujte je se ztraceným vejcem, posypané semínky a bylinkami.

Papája

Je bohatá na antioxidanty, vitaminy a minerály, které pomáhají zlepšit elasticitu pokožky a minimalizovat výskyt jemných vrásek. Je to tím, že například lykopen, který je jedním z oněch zázračných antioxidantů, má na svědomí přirozenou produkci kolagenu a ten může za pevnost pleti v oblastech, kde je nejvíce namáhána a kde se formují vrásky. Papája také obsahuje enzym zvaný papain, jednu z přírodních protizánětlivých látek, další zbraň v boji proti stárnutí. V kosme­tice jej najdete v mnoha exfoliačních neboli peelingových produktech. I v podobě výborných kousků jídla pomůže tělu zbavit se mrtvých kožních buněk a odhalit zářivou pokožku!

Vyzkoušejte: K snídani si nakrájejte plátky papáje a pokapejte je limetovou šťávou. Nebo ochutnejte asijský salát, v němž jsou nudličky papáje smíchané s tenkými nudličkami červené papriky, limetovou šťávou, jarní cibulkou, chilli papričkou a olejem a zasypané sezamem. Ze zbytků si připravte třeba papájovou masku!

Borůvky

Lesní bobulové plody jsou ceněné pro vysoký obsah vitaminů A a C a antioxidantu antokyaninu. Ten dává borůvkám modrou barvu, přispívá k regeneraci jater a má antibakteriální vlastnosti. Pravidelnou konzumací tohoto ovoce bude vaše pokožka odolnější vůči poškození sluncem i stresem.

Vyzkoušejte: Hrst borůvek, klidně i mražených, nasypte do bílého jogurtu a rozmixujte. Pokud chcete zvýšit obsah antioxidačních látek, kombinujte je s dalšími bobulovinami, jako jsou například maliny.

Řeřicha potoční

Pozor, nepleťte si ji s obyčejnou řeřichou setou! Tato výživná listová bylina má větší a jinak tvarované listy. V našich obchodech se jen těžko shání, ale bez problému ji můžete vypěstovat i v květináči. Důvodem, proč ji zasadit, je její chuť i skutečnost, že je skvělým zdrojem vápníku, draslíku, hořčíku, fosforu a vitaminů A, C, K, B₁ a B₂. Působí jako vnitřní antiseptikum pokožky, zvyšuje cirkulaci krve a dodávání minerálů do všech buněk těla, což má za následek zvýšené okysličování kůže. Šťavnaté listy plné vitaminů A a C pomohou neutralizovat škodlivé volné radikály a udržet tak jemné vrásky na uzdě.

Vyzkoušejte: Listy řeřichy potoční neboli potočnice lékařské přidávejte do salátů. Můžete je vkládat do sendvičů s vejci nebo rozmixovat v zeleninovém vývaru na svěží zelenou polévku.

Ořechy

Mnoho ořechů (zejména mandlí) je skvělým zdrojem vitaminu E, který pomáhá opravovat tkáň pokožky, zadržovat v kůži vlhkost a chránit ji před poškozením UV paprsky. Vlašské ořechy dokonce obsahují protizánětlivé omega-3 mastné kyseliny, které dokážou posílit membrány kožních buněk a ta je pak odolnější vůči slunečním paprskům. Pokožka zkrátka potřebuje olejovou bariéru nejen na povrchu.

Vyzkoušejte: Posypte si jakýkoli salát směsí ořechů. K svačině si dejte hrst namočených mandlí se slupkou. Neodstraňujte ji – odborné studie ukazují, že 50 % antioxidantů je právě v ní.

Avokádo

Obsahuje vysoké množství omega-9 mastných kyselin, které udržují vlhkost v pokožce a ta je díky tomu měkká a pružná. Navíc pomáhá regenerovat poškozené kožní buňky a snižuje podráždění. Obsahuje i řadu základních živin, ­minerálních látek a vitaminů, které brání negativním účinkům stárnutí.

Vyzkoušejte: Plátky avokáda naskládejte na žitný chléb místo másla. Můžete ho i rozmixovat do zeleninových nápojů či smíchat s banánem, ochutit citronovou šťávou a zmrazit do nanuků. Nebo rozmačkat a použít jako zvlhčující masku pro boj proti zánětům, snížení zarudnutí a prevenci vrásek.

Sladké brambory

Oranžová barva batátů čili sladkých brambor pochází z antioxidantů zeaxantinu a luteinu a nejvýznačnějšího karotenového barviva beta-karotenu, který je provitaminem vitaminu A. Časté zásobování těla komplexem těchto živin se odrazí na pružnosti pokožky. Efekt měkké mladistvé pokožky vytváří vitamin A tak, že váže volné radikály, odvádí je z těla a tím zabraňuje poškozování buněk. Tato sladce zemitě chutnající kořenová zelenina je také skvělým zdrojem vitaminů C a E. Ty pomáhají chránit pokožku před škodlivými volnými radikály.

Vyzkoušejte: Nejjednodušší je batáty upéct v troubě, třeba nakrájené na kostičky, a pak je jen pokapat jogurtovým dipem. Z nastrouhaných batátů a mrkve upečete na plechu výborné placičky. Lze z nich připravit i skvělé hranolky. Přidávejte je i do polévky, pálivého pokrmu kari nebo je prostě jen uvařte, okořeňte a promíchejte s máslem a kapkou kokosového mléka.

Semena granátového jablka

Granátová jablka se po staletí používají jako léčivé ­ovoce. Jejich semínka jsou zásobárnou vitaminu C a řady účinných antioxidantů. Obsahují také sloučeninu zvanou punikalagin, která pomáhá uchovat kolagen v kůži a zpomalit známky stárnutí.

Vyzkoušejte: Zrníčky granátového jablka posypte listové sa­láty, třeba špenátový s ořechy, grilovanou zeleninu či sýry. Ochutit a ozdobit jimi můžete i kuskus. Nebo je rozmixujte do smoothie či jiného drinku.