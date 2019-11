Vinařství Graham’s spadající pod rodinnou skupinu Symington se vyznačuje vytříbenou kvalitou své produkce. Historie jeho obchodování s vínem sahá až do 17. století. Motto rodiny Grahamových „Nezapomínejme“ („Do not forget“) se nese celým výrobním procesem, který je pečlivě sledován a kontrolován, aby výsledné víno bylo v co nejvyšší kvalitě.

Graham’s White Port Wine

Toto polosuché bílé portské víno se vyrábí z tradičních bílých portugalských hroznů z údolí řeky Douro. Starostlivá péče o rozsáhlé vinice se odráží i v kvalitě vína. Delikátní vůně hroznů a mandlí se v Graham’s White Port Wine snoubí s ovocnými tóny. Vše podtrhuje nádherná nazlátlá barva. Toto bílé portské víno si můžete vychutnat samostatně či k sýrům. Nebojte se však experimentovat a vyzkoušet, jak skvěle se hodí k houbovým pokrmům či k asijské kuchyni.

Graham’s White Port Wine zakoupíte na www.1er.cz za cenu 315 Kč za 0,75 l.

Z bílého portského vína Graham’s můžete vyzkoušet i jednoduchý, ale výjimečně chutný koktejl, který si zvládnete připravit i doma. Video s návodem najdete zde.

White Port & Tonic

5 cl Graham’s White Port

kvalitní suchý tonik (ideální je třeba Thomas Henry Tonic Water)

citron, máta

Sklenici naplňte ledem, přidejte portské, dolijte tonikem a zlehka promíchejte. Dozdobte čerstvou mátou a na plátky nakrájeným citronem a můžete si vychutnávat příjemný svěží drink.

Graham’s Ruby Port Wine

Nechte se oslnit tímto plným a šťavnatým sladším portským vínem. Silně ovocný charakter vína je zachován díky plnění lahví ještě mladým vínem. Vůně tohoto portského vína vás nadchne svou pestrostí. Ucítíte zralé červené ovoce, ostružiny a borůvky v kombinaci s chutí velmi tmavých šťavnatých třešní. Víno si vychutnejte samotné či v kombinaci se sýry.

Graham’s Ruby Port Wine zakoupíte na www.1er.cz za cenu 315 Kč za 0,75 l.