Šance pro každého

Získat smlouvu s nakladatelem je něco, o čem po nocích sní snad každý, kdo by se rád stal spisovatelem. Realita je však bohužel taková, že většině lidí se o takové smlouvě může opravdu jen zdát.

Bookla nabízí šanci úplně každému – bez ohledu na to, zda stojíte jen o pár výtisků pro sebe a své nejbližší, nebo se do toho hodláte pořádně obout.

Nulové náklady na tisk

Vydání knihy rozhodně není levnou záležitostí a mezi všemi položkami, které je ve spojení s ním potřeba financovat, je tisk položkou dominantní.

V případě, že se rozhodnete využít projekt Bookla, nákladům na tisk se můžete úplně vyhnout. Bookla si je jednoduše vezme na starost, a to neomezeně – výtisků takto budete moct prodat klidně tisíce. Vše totiž funguje tak, že se sleduje reálný zájem o knihu, a podle toho se tiskne. Kromě peněženky se tedy šetří i životní prostředí.

Netřeba místa pro skladování

Pokud byste si chtěli knihu vydat vlastním nákladem, museli byste vyřešit nejen, kolik investujete do výtisků, ale také to, kde je uskladníte. U sebe v domě nebo bytě? Ve sklepě? Pronajmete si sklad? Nic z toho se nezdá jako snadné bezproblémové řešení.

S Booklou se problémům se skladováním hotových výtisků úplně vyhnete – prostě a jednoduše je bude skladovat za vás.

Prodej na e-shopu bez starostí

Dostat knihu na pulty knihkupectví by se jistě líbilo každému. Jestliže jsme však vyloučili možnost smlouvy s nakladatelstvím, zbývá jen jedna cesta, jak toho dosáhnout – oslovit distributora. Distributor však nabízí knihkupcům 40 titulů denně a jeho služby stojí okolo 55 % z ceny, za jakou se kniha bude prodávat. Nezní vám to úplně přívětivě?

Žijeme v online době, kdy neustále roste popularita e-shopů. Proč nějaký nevyužít i pro prodej knihy? Nemusíte se přitom bát, že byste si museli sami nějaký zakládat, programovat a právně ošetřovat. Bookla vám může zajistit prodej vaší knihy na svém e-shopu.

Co jediné musíte udělat? Sami se snažit knihu propagovat a dostat ji k co nejvíce lidem.

Pomocná ruka vždy nablízku

Stránky projektu Bookla jsou zbrusu nové, přehledné a najdete na nich nespočet informací. Právě dobře a jasně formulované informace jsou přitom přesně to, co každý, kdo prahne po vydání knihy, potřebuje – místy to totiž bez pomoci může být opravdu téměř španělská vesnice.

Co vše je potřeba k tisku, jaké existují typy vazeb, co je to ISBN, jak je to s autorskými právy? Otázek může být nespočet. Bookla je všechny dokáže zodpovědět.

Soutěž jako bonus

Na facebookové stránce „Bookla – vydej si sám“ proběhla soutěž, která se rozhodně líbila každému, pro koho je vydání vlastní knihy cílem. Vyhrát totiž bylo možné vydání knihy nejen bez nákladů za tisk či skladování, ale bez nákladů veškerých. Jak se dalo zapojit? Stačil jen přidat do komentářů anotaci své knihy, obálku a zkrátka cokoliv, co by mohlo zaujmout.

Soutěž trvala do 6. února 2023 a měla nakonec hned 3 vítěze. 1. místo a vše již zmíněné vyhrála Andrea Kořínková s dětskou knihou Myšky v hlavě. Na 2. místě se umístila Pavla Novotná se svou knihou Dvanáct měsíců a získala přidělení ISBN v hodnotě 1500 Kč zdarma a slevu 50 % na zalistování knihy do e-shopu. 3. místo obsadila Veronika Čadková s knihou Moje mateřský scifi a může se těšit na přidělení ISBN zdarma, a navíc slevu 25 % na zalistovací poplatek.

Nestihli jste se zapojit? Zoufat nemusíte, protože soutěž jistě nebyla poslední.