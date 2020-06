Batoh s picím vakem či bidon? Co cyklista, to názor. Vše má své pro a proti. Bidon je pouhý obal pro pití, kdežto batoh, který kromě picího vaku nabízí i možnost odložit si nějaký ten svršek, pumpičku nebo montpáky je prostě komplexnější. Nicméně pro někoho je batoh nutné zlo, které nesedí, způsobuje zpocená záda a přináší jen nepříjemnosti. Ale co když můžete mít něco nového a nedělat žádné kompromisy?