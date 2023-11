Neustále v pohybu: Kolik kroků nachodíte v práci?

V dnešní době, kdy většina z nás používá různé technologie na měření aktivity, se dá snadno zjistit denní počet kroků. Pojďme se podívat, jak jsou na tom různé profese s denním průměrem co se týče počtu kroků, ale také například, jak jsou na tom muži oproti ženám.

Například akreditovaná dietoložka Jenny Craig zpracovala průzkum, z nějž vyšla tato čísla. Číšník se nachodí denně zhruba 22 778 kroků, kurýři kolem 23 000 kroků, prodavač kolem 14 660 kroků, učitel 12 564 kroků, pošťák kolem 15 248 kroků, člen ostrahy 12 650, kadeřníci nachodí za den cca 9 500 kroků, kuchař při běžně náročné směně kolem 10 000 kroků.

Dodržujte pravidla

Práce, která vás udržuje v pohybu po celý den, může být náročná na vaše tělo i mysl. Bez ohledu na to, zda jste kuchařem, kadeřnicí nebo kurýrem, je důležité, abyste dodržovali i několik pravidel, díky nimž si udržíte potřebnou energii a rovnováhu mezi prací v pohybu a péčí o vaše fyzické a duševní zdraví. Dávejte si pravidelné pauzy, abyste si odpočinuli a nabrali novou energii. Stačí pár minut na protažení nebo krátkou procházku na čerstvém vzduchu.

Nezapomínejte i na kvalitní stravu, při práci v pohybu může být snadné upadnout do pasti rychlého občerstvení a nezdravých potravin. Snažte se dodržovat vyváženou stravu a mít připravené zdravé svačiny. Najděte si na občerstvení také prostor, kde se najíte v klidu. To vám pomůže udržet stabilitu energie a zabrání vám v propadání se do únavy. Samozřejmostí je dodržování pitného režimu a průběžné pití vody během dne. Nezapomeňte ani na správné provedení práce. Při jakékoliv práci v pohybu, ať je to kadeřnice nebo závozník je důležité pečlivě dodržovat správné postupy a techniky. To vám pomůže minimalizovat riziko zranění a nepříjemných bolestí.

Zbavit se zlozvyků není snadné

Někteří lidé, jejichž zaměstnání vyžaduje neustálý pohyb a aktivitu, si také nemohou odpustit během dne pauzu na cigaretu. Taková situace pro ně může být jedinečnou výzvou udělat ve svém životě významnou změnu. Cigarety totiž zhoršují dýchání, ale také obtěžují nepříjemným zápachem.

Pro ty, kteří hledají způsob, jak snížit škodlivé účinky kouření, ale nikotinu se nechtějí vzdát, tu je bezdýmné zařízení IQOS ILUMA ONE. Jde o kompaktní zařízení typu „vše v jednom“, které využívá revoluční technologie indukčního ohřevu bez nahřívací čepele a nutnosti čištění. Při jeho použití nedochází ke spalování, zařízení produkuje pouze aerosol, který je bez zápachu a obsahuje výrazně méně škodlivých látek. Po úplném přechodu na IQOS můžete také lépe dýchat, než kdybyste pokračovali v kouření. Není však bez rizika, protože obsahuje nikotin, který je návykový.

Kroky se s věkem snižují

Víte, že čím starší jste se, tím se váš počet ušlých kroků snižuje? Pravdou je, že se stárnutím se mění i náš pohybový režim. Dospělí od 18 let nachodí průměrně mezi 4 000 až 18 000 kroky denně. Jsou to často roky, kdy jsme nejaktivnější, plní energie a nadšení pro nové výzvy. Nicméně, s přibývajícím věkem a změnami v životním stylu může být obtížné udržet tento vysoký počet kroků. Jakmile dosáhneme středního věku a stárnutí, mnoho z nás může zaznamenat postupný pokles aktivity. V tomto období můžeme nachodit průměrně mezi 4 000 až 10 000 kroků denně. Důvody mohou být různé – od náročných pracovních pozic, které neumožňují dostatek volného času na pohyb, po rodinné závazky, jež často zaujímají první místo. V případě seniorů musíme vzít v potaz případná pohybová omezení. V průměru ujdou starší lidé mezi 2 000 a 9 000 kroky denně, což pro ně může být výzvou, aby si zachovali co možná nejlepší fyzickou aktivitu.

Schopnost pohybovat se a vykonávat každodenní úkoly je pro seniory klíčová pro zachování nezávislosti. Díky pravidelnému cvičení mohou senioři zůstat schopni vykonávat běžné činnosti, jako je oblékání, vaření nebo nakupování, bez potřeby pomoci. Mimo jiné také pohyb pomáhá snižovat stres, úzkost a depresi, a zvyšuje pocit pohody a sebevědomí. Účast v aktivitách, které zahrnují pohyb, může také znamenat příležitost k sociální interakci. Senioři se mohou zapojit do skupinových cvičení, tanečních kurzů nebo sportovních aktivit, což může posílit jejich sociální vazby a pocit sounáležitosti.

Muži mají tendenci více chodit

Významný rozdíl existuje i v průměrném počtu kroků, které ujdou ženy a muži. Zdroje uvádějí, že muži celkově nachodí průměrně kolem 5 340 kroků, zatímco ženy 4 912 kroků.

V našem každodenním životě, který je plný různých profesí, je zřejmé, že některé z nich si vyžadují více fyzické aktivity než jiné. Každá z těchto prací má svou jedinečnou roli a význam ve společnosti. Pro některé pracovníky může být výzvou i snaha o zlepšení zdraví tím, že se zbaví zlozvyků, jako je například kouření. Přechod na bezdýmné alternativy tak může být cestou, jak snížit škodlivé účinky spojené s kouřením cigaret.