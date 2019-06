Perfektní loučení se svobodou

Nevěsta Nicol a její čtyři přítelkyně září štěstím, když toho jarního rána vstupují do šatny SILENT SPA. Radují se z překrásných županů ze svatební kolekce Vossen, které jsou pro ně spolu s koupací taškou a přezůvkami připraveny. Jedna z mnoha důležitých maličkostí, které je během oslavy v SILENT SPA provázejí. „Co mě opravdu potěšilo, byly milé a důkladně promyšlené detaily“, rozplývá se budoucí nevěsta nad překvapením, které pro ni připravily její nejbližší přítelkyně. Ať už to byl welcome drink v podobě lahodného aperitivu Lillet či pralinky z manufaktury Zart, které se rozplývají v ústech a jsou silně návykové. Chutná a bohatá snídaně, rezervovaná lehátka prozřetelně stranou od dalších hostů, fotografování na památku, možnost vybrat si masáž či kosmetické ošetření, úžasné saunové ceremoniály. „Vše bylo perfektně připraveno, nemusely jsme se o nic starat“, souhlasí také nevěstina družička Daniela.



Zážitek jako žádný jiný!

Součástí dnešního rozloučení se svobodou je i WEDDING BOX jako překvapení pro nevěstu. V luxusní dárkové krabici najde budoucí nevěsta hodnotné dárky značek Lillet, Sonnentor, Vossen, Miss Lillys Hats, Zart, Stoiber, kosmetické produkty Vinoble a láhev Poysseca z vinařství Hauser. Pro oslavující přátele jsou připraveny dárkové tašky se vzpomínkou na tento speciální den. „Bylo to opravdu úžasné - přesně tak jsem si představovala svou předsvatební oslavu s přítelkyněmi. SILENT SPA je jednoduše nejlepší volba“, dodává budoucí nevěsta Nicol.



Součástí rozlučkového balíčku klasicky je:

Snídaňový bufet, rezervovaná lehátka, k zapůjčení tablet zdarma, koupací taška, měkoučký župan, ručník a přezůvky. Saunové ceremoniály, snackbar & odpolední dortíky, mnoho dalšího

Navíc včetně:

Od pěti osob má nevěsta vstup zcela zdarma



Balíček vstupů



Slavnostní výzdoby

Welcome drink

Památeční fotografie

Wedding box pro nevěstu

Dárková taška pro každého člena oslavy

Odpočinout si, hodit starosti za hlavu, načerpat energii v předsvatebním chaosu a užít si přítomnosti nejbližších přátel - to je optimální alternativa jednoho z nejhezčích dnů života. Do detailů promyšlený „SILENT SPA Bachelorette“ balíček splní Vaše přání ! Příprava je jednoduchá. Stačí pouze vyplnit náš formulář a rezervovat termín. O všechny další kroky se postará náš SILENT SPA tým. Nic nestojí v cestě loučení se svobodou v kruhu přátel ve velkém stylu.

Další informace naleznete na adrese: WWW.SILENTSPA.AT