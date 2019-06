Balení berte jako zábavu!

Je úsměvným paradoxem, že před dovolenou se místo těšení zbytečně nervujeme. Unavující balení berte s nadhledem. Koneckonců potřebujete s sebou jen doklady, vše ostatní lze na místě zakoupit. Skvělým pomocníkem, který vám ušetří spoustu nervů, se stane soupis nutných věcí. Postupně je balte a odškrtávejte. Cestou do toužebné destinace už nepřemýšlejte, jestli jste náhodou něco nezapomněla. Teď začíná bezstresový režim, tak si ho užijte!

Nekoukejte na peníze!

Kolikrát si dopřejete luxus v podobě dovolené? Každý měsíc to jistě není. Proto byste neměla myslet na finance, vše přepočítávat, dostávat se zbytečně do stresu. Vždyť právě od něj “utíkáte”. Jednou jste si dopřála oddych, tak si jej vychutnejte. Buďte na sebe hodná, rozmazlujte se. Říkejte si: Peníze budou, my nebudeme.

Najděte si každý den alespoň hodinku sama pro sebe!

Ať už vyrážíte s partou kamarádek, milovaným partnerem, dětmi, vždy se snažte ukrojit si pár minut pro sebe. Běžte se projít k moři, zajděte na sklenku vína, nebo jen relaxujte pod palmou. Během své chvilky klidu dělejte to, po čem toužíte. Je nesmírně důležité naučit se být v tomto ohledu sobcem. Jen tak naleznete vnitřní harmonii. Nikdy netvrďte, že na to není čas! Je! Jedná se pouze o výmluvy.

Zapomeňte na notebook a mobil!

Možná se pro vás stala digitální technika dnešní doby nepostradatelným společníkem, ale není na škodu se naučit fungovat bez ní. Pokud se bojíte, co se děje v práci, máte neskonalou touhu kontrolovat e-mailovou schránku, pak si nikdy pořádně neodpočinete. Nenačerpáte nové síly. V zaměstnání přece vědí, že jste na dovolené, máte na to nejvyšší právo, tak si nenechte svých pár posvátných dnů klidu ničit. Notebook nechte ideálně doma, mobil vypněte, pro pocit klidu zapínejte jen večer na pár minut.

Pouštějte se do nových výzev!

Každý z nás se rád pohybuje v komfortní zóně, kde má své jisté. Nehrozí mu v ní žádné nebezpečí. Dovolená by měla být jiná, než každodenní život, kde nemáte na trochu nového vzruchu prostor. Jakmile vylezete ze své “nudné” bubliny, rázem získáte nový elán, který vnese do života trochu toho potřebného koření. Čím zajímavější aktivity na dovolené prožijete, tím více pomůžete své unavené psychice.

Naučte se vnímat okolí!

Jakmile se dostaneme do tolik očekávané destinace, máme pocit, že vše je jiné. Tráva je zelenější, slunce krásnější. A tak je to správně. Na dovolené je nutností vnímat vše kolem sebe všemi smysly. Pohodlně se usaďte, lehněte si na lehátko a uvědomte si pocit teplého písku na holém těle, zaposlouchejte se do relaxačního šumu moře, nasajte čerstvý vzduch, užijte si pocit hřejivých slunečních paprsků. Vjemový rituál praktikujte co nejčastěji, je nejlepším možným nakopávačem.

Po návratu to nepřehánějte s prací!

Naskočit po dovolené do zaměstnání není mnohdy snadné. Snažíme se fungovat opět na plné obrátky. Tak by tomu být nemělo, tedy v případě, že se nechcete brzy dostat opět do onoho kolotoče stresu. Odborníci doporučují naskočit do práce uprostřed týdne, nejlépe pak ve středu. Aklimatizujete se a zanedlouho bude víkend, čas odpočinku. Neničte se. Buďte k sobě více ohleduplná.