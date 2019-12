Batole (dítě ve věku 1,5–3 roky)

První roky života děti velmi dobře a s nadšením vstřebávají vše, co upoutá jejich pozornost. Hra je pro ně nejpřirozenější způsob, jak si užít spoustu zábavy, a zároveň se učit novým věcem. Během tohoto období je všechno nové nejenom pro batolata, ale i pro celou rodinu. První zvuky, kterými napodobují řeč, pak první krůčky, později první čísla a počítání, snaha ovládnout ruku a osvojit si jemnou motoriku. Tu můžete s dětmi trénovat například se stavebnicí LEGO DUPLO Můj první box se zvířátky (10863). Se slonem se skluzavkou místo chobotu, žirafou s ohýbacím krkem, lvem, ptáčkem a krokodýlem s otevíracími čelistmi si užijí mnoho zábavy. Zvířátka děti mohou navíc zapojit do vláčku a vozit po celém pokojíčku. S touto stavebnicí můžete navíc skvěle trénovat barvy, protože každé zvířátko je jiné.

Pro ty nejmenší již od 2 let je díky snadnému ovládání vhodný i LEGO DUPLO Parní vláček (10874) s motorem s technologií Push & Go. Stačí postrčit a vláček se rozjede. Stavebnice je ideální pro rozvoj dětské představivosti a schopnosti vytvářet situační scénáře. Pomozte vašemu malému strojvedoucímu umístit na koleje 5 barevných ovládacích prvků, díky kterým vláček houká, rozsvěcuje a zhasíná světla nebo mění směr jízdy! Dítě tak může ovládat průběh hry a přitom si osvojit princip akce-reakce.

Předškoláci (3–6 let)

I v období před nástupem do školy je hraní dětí klíčové, ne náhodou je tato vývojová fáze označována jako období hry. Hra je komplexnější, obsahuje různé formy: od pohybu přes skládání a stavění po iluzivní hry (klacík jako čarovná hůlka) a další. Velkou roli hraje také hra ve skupině, která je velmi důležitá pro poznávání a vytváření sociálních vztahů. Jde také o poslední roky, kdy hra naplňuje většinu dne dětí, s povinnou školní docházkou přichází další povinnosti.

Předškoláky, kteří už odrostli velkým DUPLO kostkám, budou bavit stavebnice LEGO® označené jako 4+. Ty už obsahují klasické malé kostičky LEGO, náročnost stavění je ale přizpůsobena dovednostem čtyřletých dětí. Mezi stavebnicemi 4+ navíc můžete vybírat z řad LEGO, které znáte: LEGO® City / LEGO® Friends / LEGO® Disney a dalších.

Se stavebnicí LEGO City Hasičská stanice (60215) bude váš malý hrdina ochraňovat město před požárem. Dětem, které milují pohádku Ledové království II, uděláte zase největší radost stavebnicí LEGO | Disney Elsa a dobrodružství s povozem (41166). Postavy z pohádek Disney a LEGO figurka sobího mláděte je přenesou do království Arendelle, kde zažijí mnoho zábavy s oblíbenými hrdiny. Obě tyto stavebnice navíc obsahují speciální podložku pro začátečníky, se kterou je hraní ještě jednodušší.

Hrajte si společně

Při hrách s dítětem máte nenahraditelnou roli průvodce, ať je váš potomek v jakémkoli věku. Buďte mu parťákem při jeho dobrodružstvích. Podle výzkumu LEGO Play Well Report se 9 z 10 rodin, které stráví více než 5 hodin týdně společnou hrou, popisuje jako šťastnější, uvolněnější, plné energie a kreativnější než rodiny, které si hrají méně.[1] Najděte si na sebe čas, stojí to za to!