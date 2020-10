Ingredience 4 vejce

120 g krupicového cukru

150 ml rostlinného oleje

50 ml tuzemského rumu

80 ml vody

130 g polohrubé mouky

1 lžička prášku do pečiva

30 g kakaa špetka soli

1. Žloutky oddělíme od bílků. Žloutky vyšleháme s cukrem, olejem, rumem a vodou do pěny. Mouku prosijeme s práškem do pečiva a kakaem a zapracujeme ji do pěny. Z bílků a soli vyšleháme tuhý sníh a opatrně ho zamícháme do připraveného těsta.

2. Hotové těsto nalijeme do 6 malých bábovkových formiček o průměru asi 10 cm. Ty by měly být vymazané a vysypané. Vložíme do mikrovlnné trouby a pečeme asi 8 minut na 800 W nebo 7 minut na 1000 W. Bábovky necháme mírně zchladnout, vyklopíme a pocukrujeme.