Člověk má občas pocit, že by nejradši usnul jako medvěd a probudil se až v novém roce, do kterého vkládáme naděje a přání, aby byl pohodovější než ten letošní. Ale škoda každého dne.

Nevyčerpejte zdroj

Ať toho chceme stihnout hodně, nebo ještě víc, v první řadě šetřte energií a silami. Jejich zásoby a zdroje nejsou nevyčerpatelné.

Každý rok si touhle dobou říkáme, že naši blízcí nám spíš odpustí neumytá okna a o pár plechů cukroví méně než vystresovanou nenaladěnou tvář.

Tím spíš nám neodpustí, když „heroickými“ výkony vyplýtváme energii a budeme tak riskovat schopnost vzdorovat virům. Raději zdravě jezte, hýbejte se, relaxujte a pořádně spěte.



Nečekejte potlesk

Čas i síly dělíme v zásadě na tři části: mezi práci (třebaže někdy na „pohodlnějším“ home office), partnera, rodinu spolu s domácností a sama sebe. Pokud potřebujeme vyšetřit pár chvil, obvykle ošidíme sebe, a přebornicemi v tom jsou ženy.



Nečekejme za to potlesk. Okolí si toho, až na čestné výjimky, ani nevšimne, a sobě (zvlášť dopouštíme-li se toho často) tím škodíme. V současné nelehké době si zasloužíme být na sebe hodné a trochu se hýčkat. To, že vám to vaše okolí umožní a dopřeje, může být až nečekaně úžasným dárkem nejen k Vánocům.