Tanec pro manžela

Stále častějším jevem v našich končinách je žhavý taneček pro manžela. Inspiraci nevěsty hledají za velkou louží, kde je tato “tradice” nesmírně populární. Někdy jsou divoké choreografie vtipné, ale často jde spíše o lascivní nakrucování vhodné maximálně tak za dveře ložnice.

I když je pravdou, že mužské nevybouřené osazenstvo jej jistě ocení. Myslete však také na starší rodinné příslušníky. Na tchyni ani (pra)babičku s odhaleným zadečkem a poskakujícími ňadry dojem rozhodně neuděláte. Raději si obdobné číslo nechte na svatební noc.

Hry

Prodleva na veselce je nepříjemná, což neznamená, že musíte svatebčany nutit ke hrám ve stylu poznej svůj protějšek, praskni balónek vlastním rozkrokem na zadečku úplně cizího člověka.

Je to sice úžasná možnost sáhnout do rozkroku švagrovi, bratranci, zjistit, jak na tom s výbavou je, ale přeci jen sázka na kvalitní muziku bude lepší volbou.

Srdceryvné výjevy lásky

Odpusťte si extrémně přehnané výjevy emocí. Slova o toleranci, nehynoucí lásce, jak chcete být tomu druhému nejlepším přítelem, atd. Stejně si tak trochu lžete do kapsy. Nebo snad toužíte, aby vám partner svěřoval, jak je ta nová kolegyně sexy, a co vše by s ní dělal, kdyby nebyl zadaný? Tak se totiž přátelé baví.

Mnohem lepší budou něžné doteky a štěbetání do ouška tomu druhému. Okolí vážně netouží po lehce hysterickém pojetí manželského slibu, včetně “nečekaných” slz nevěsty, kdy na závěr vypustíte bílé holubice, jež dlouhé hodiny trpí v kleci.

Nesnažte se za každou cenu všem ukázat, jak moc se milujete. Nebojte, hosté to vědí.

Škemrání o peníze

Jestli je něco opravdu trapné, pak je to říci si o příspěvek ve formě peněz. Lidé, kteří přijali pozvání na váš den D, vědí, jak finančně náročné je připravit veselku.

Nechte však na nich, jestli vám jako svatební dar šoupnou do obálky nějakou tu korunu. Rozhodně nevysílejte spojku, jež bude obcházet podnapilé hosty a žádat je o korunky na exotické líbánky.

Vynucená pozornost

Nevěsta je na každé svatbě středem zájmu všech. Nemusíte se už více předvádět prostřednictvím “směšných” scének, urputné organizace hostů, káráním podnapilé držby, atd.

Jen si hezky v poklidu užijte váš den. Hlavně, nesnažte se zavděčit všem, stejně se vám to nikdy nepodaří.