Svatební pravidla odívání v novém kabátě. Co je (ne)vhodné si obléct?

Nebuďte sobecká!

Ať už jde o jakoukoliv oslavu lásky, nevhodné jsou prvoplánově vyzývavé modely. Hluboké dekolty, ultra krátké délky, flitry, transparentní materiály přiznávající spodní prádlo a bílá barva nejsou v tomto ohledu žádaným prvkem. Zvolte takové oblečení, co nebudí velkou pozornost. Přeci jen, není to vaše chvíle. Pokud máte v plánu ulovit nezadanou družbu, zvolte rafinovanou svůdnost v podobě smyslných rozparků či odhalených zad.

Ideální volbou budou šaty a sukně v midi případně maxi délkách. Místo smuteční černé vyberte takový oděv, co má něžný šmrnc. Trefou do černého budou něžné pastelové odstíny, decentní potisk v podobě květin či retro puntíků, volánky a satén. Celá kreace by se měla nést v duchu slavnostním.

Ovšem pozor. Nic by se nemělo přehánět. Při obřadu na louce nikoho neohromíte „okatou” honosnou róbou od věhlasného návrháře a botkami za desetitisíce.