Patříte mezi ně? Pokud byste chtěli skutečně zjistit, jaký máte temperament, je nejlepší udělat si kvalitní test u renomovaného odborníka. Zjistíte-li, že jste svým založením hlavně cholerik, není třeba si zoufat. Jak už jsme zmínili, má to i své výhody. Každý moudrý člověk se během života učí zacházet s tím, co dostal do vínku, a tak se dá krotit i přílišný oheň v povaze. Pracujte na tom, abyste si našli metodu, která vás osobně rychle uklidní. „První věc, která člověka pod vlivem silných emocí napadne, bývá často ta nejméně rozumná. A proto bude lépe nereagovat, počkat, usmát se. Uklidní i procházka, dýchání do břicha, jóga atd. Za této situace je zvláště důležitá střízlivost – v užším a širším smyslu slova,“ doporučuje Karel Nešpor.

Jistými indiciemi, že máte spíše cholerickou povahu, vám může být: častěji a snadněji než jiní se rozčílíte

projevujete se netrpělivě

často se dopředu připravujete na to, jak někomu vyčiníte za nějakou jeho nedokonalost

máte tendence jednat bez rozmyslu a impulzivně

čas od času míváte chuť do něčeho bouchnout nebo něco rozbít

přistihnete se při tom, že někdy jdete „hlavou proti zdi“

dodržujete hodně pravidel, říká se o vás, že jste zásadový člověk

štvou vás neschopní nebo pomalí lidé

rádi prosazujete „svou“ pravdu

věci prožíváte hodně intenzivně