Vraťte se s námi na akci roku: Flower Day by Cosmopolitan

Začátkem června jsme společně odstartovali léto pravou garden party Flower Day by Cosmopolitan. 3.6. zaplavily Villu Pellé v pražských Dejvicích květiny, nechybělo ale ani dobré jídlo, pití, workshopy a samozřejmě jógová session. Sešlo se nás opravdu hodně, a my jsme nadšení, že jsme mohli strávit společný den, odpočinout si, načerpat inspiraci a skvěle se pobavit. Pojďte si s námi celou akci připomenout...

Kousek od vstupu jste mohli narazit na chill lounge zónu v podání společnosti Škoda Auto, která si navíc připravila soutěž o speciální cestovní tašku, kterou pro čtenáře Cosma vyrobila česká značka Ademi Studio. Další zastávkou byl stánek Nespresso, kde míchali ty nejlepší kávové ledové drinky s dračím ovocem a kokosovým mlékem pod sluncem. Stačilo se otočit na patě a stanuli jste před barmany, kteří vám s dobrou náladou připravili naše oblíbené drinky Campari, Aperol a Cinzano. A když jste dostali chuť ještě na něco dalšího, mohli jste se osvěžit drinky z Desperado baru. A nebyla by to Cosmo akce, kdyby na ní chyběla krása ve své nejniternější podobě. Celý den byly k dispozici kolagenové drinky a cucavé bonbony s kolagenem Yavanie, které nejen, že skvěle chutnají, ale navíc prospívají pleti, nehtům a vlasům. Jak že se to říká? Win-win?

Za hezčí já!

A když už jsme u té krásy... Naši beauty partneři tady byli pro vás - make-up artistky Rimmel se postaraly o dokonalé líčení, O.P.I. zase o perfektní letní manikúru a hair stylistkám značky Londa jste mohli s klidným svědomím svěřit svůj účes (fronta nebrala konce!). Za extravagantním líčením mířily všechny kroky ke stánku přírodní kosmetické značky Weleda, která nejen, že všechny zájemce ve spolupráci s Make-up Institutem nalíčila, ale ještě představila svou novou, dlouho očekávanou pleťovou řadu Skin Food, která kromě multifunkčního krému Skin Food a jeho odlehčené varianty Skin Food Light obsahuje nově čisticí balzám, denní krém a noční krém.

Spousta super workshopů

Naši partneři si ale připravili také řadu zajímavých workshopů. Například u stánku Organické Apotéky jste si mohli vyrobit vlastní pleťovou masku nebo peeling na rty a koupit si své oblíbené kosmetické produkty, prodejce přírodní kosmetiky Biooo vám zase pomohl namíchat si vlastní olejový parfém či osvěžující květinovou vodu. Navíc 200 prvních návštěvníků získalo vonnou svíčku z Akademie.Biooo (patřili jste mezi šťastlivce?). S Answear.cz a stylistou Filipem Vaňkem se pak všichni fashion nadšenci pustili do zdobení triček a Česko-japonská společnost nás naučila umění krasopisu a origami.

Tím ovšem program zdaleka nekončil...

Máte pocit, že to byl nadupaný den plný zajímavých aktivit? Tím ale ještě nekončíme! Ecco pořádalo losovací loterii, ve které jste mohli vyhrát spoustu cen, od bot až po piknikové deky (které v létě jako když najdete!). U stánku beauty značky Kneipp jste si mohli odpočinout při relaxační masáži rukou voňavými olejíčky a společnost Notino přivezla vlastního kadeřníka, který přítomné seznámil s opěvovanými produkty L´Oréal Proffesionnel a ukázal, co všechno umí parní žehlička na vlasy Steampod. A pokud vás zajímaly taje molekulární mixologie, mohli jste zajít na workshop společnosti WeCare, v rámci kterého jste si namíchali anti-age nápoj s mandarinkovou příchutí WeCare about you BEAUTY, jehož součástí jsou 4 patentované látky pro zdravou pleť, vlasy a nehty.

Den jako korálek

Celý den se pak ve vzduchu vznášela nejen vůně všudypřítomných květin, které si vzal na starost náš oblíbený Gardenista, ale také parfémů Kate Spade, které jsou k dostání na Sensualite.cz, které byly snad stvořeny proto, aby podtrhly letní atmosféru. K večeru, kdy byli všichni plní zážitků, dobře najedení, napití a příjemně unavení, si pak jóga mástři i začátečníci mohli zacvičit pár ásán s @klara_yoga.

Flower Day by Cosmopolitan se opravdu vydařil. Jsme rádi, že jste si ve svých nabitých kalendářích našli čas, abyste tuhle první červnovou sobotu strávili s námi a našimi partnery. A pro ty, kteří se nemohli zúčastnit: Těšíme se na vás příští rok. A bude to opět velké! XoXo Vaše Cosmo!

Video: Matouš Sedlák, Foto: Ivan Kassa, Filip Hlad