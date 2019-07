Silniční outfit (nejen) pro Tour de France

Absence bahna, místo jízdy předurčuje, že i samotný styl tohoto oblečení je tzv. zajetý do rychla J Stejně tak je to v případě střihu a barev. Vyznavači silniční cyklistiky preferuji více race styl cyklistických outfitů. Nestane se, že by si silniční cyklista vzal volné kraťasy a volný dres. Vše je úzce střiženo a kopíruje siluetu ženského i mužského těla. Možná v případě tzv. gravel biku – “štěrkoletu“ (moderní formě silniční cyklistiky je tomu jinak), neboť více tíhne k pohodové jízdě v lehkém terénu.

