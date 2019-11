Zaměřte se na koníčky

Popřemýšlejte, co osoba, kterou chcete obdarovat, ráda dělá. Co jí ve volném čase těší. Někdo, kdo rád čte, ocení dobrou knihu. Ten, co je kutil tělem i duší, bude vděčný za cokoliv praktického ulehčující práci. Pro motorové nadšence jsou zde různé automobilové vychytávky. Rybáře obdarujte novým prutem, nebo zásobou krmiva.

Nevíte, jakým dárkem obdarovat dědečka? Jestli kouří, porozhlédněte se po dýmce. Je často nemocný? Teplá deka, pletená vesta a bačkory zahřeje nejen u srdce. U starších lidí je však klasikou hřejivé/chladivé mazání a vitamínové doplňky stravy.