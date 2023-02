Každý den bychom si měli vyznávat lásku, pokud ale projevy citů po celý rok opomíjíte, pak alespoň na Valentýna udělejte pro utužení partnerského pouta něco výjimečného.

Spojte příjemné s užitečným

Možná právě vy se do valentýnských oslav příliš neženete, proč ale nevyužít tento den a neposilnit pouto lásky? Schválně, kdy naposledy jste dělali něco s drahou polovičkou jen sami dva? Zašli do kina, na večeři, relaxovali ve wellness salonu, využili možnosti párových masáží? Opomíjet vzájemně strávené chvilky se nevyplácí. Proto je nejvyšší čas prohloubit vztahovou intimitu.

Mužskou populaci většinou na obdobné svátky, jako je právě Valentýn, příliš neužije, netlačte tedy na pilu. Prostě jen naplánujte něco hezkého sama a požádejte partnera, aby byl v daný čas na určitém místě. Nepřehánějte to s cukrováním a nedělejte scény, když nepřinese žádný dárek či květinu. Máte chvilku pro vás dva, a to je to vůbec nejcennější.

Možná čekáte velkou romantiku, ale nezapomínejte, že většina mužů si na kýčovité a přeslazené záležitosti nepotrpí. Nemějte proto raději žádná očekávání a vezměte věc do svých rukou.

A země se zachvěje

Valentýn je považován za vůbec nejerotičtější noc z celého roku. Milostná chvilka by ovšem neměla být povinností, ale příjemnou kratochvílí. Udělejte tentokrát z klasického, již ne příliš vášnivého okamžiku pikantní záležitost. Třešničkou na dortu pak budou sexuální hračky a rajcovní prádélko či kostým pokojské či zdravotní sestřičky.

Šokujte svého milého a splňte mu jeho sprostý sen. Jistě víte, o čem asi tak sní. Přítel či manžel ve vás znovu uvidí onu divošku, která ve vás již usnula. V případě, že se jedná o intimní představu, na kterou jste doposud neměla odvahu, na posilněnou neuškodí sklenka alkoholu pro uvolnění zábran.

Vyznejte se ze své lásky skrze sladkosti, drobné či větší dárečky, roztomilá přánička či pořádně divoké erotické hrátky.

VALENTÝNSKÉ EROTICKÉ STATISTIKY Mezi nápady, jak strávit valentýnský večer, je mezi ženami nejčastější „Zůstat doma a dát si vanu nebo si otevřít lahvinku“ (42 %). Mezi muži je nejčastější přání „Milovat se“ (37 %).

(42 %). Mezi muži je nejčastější přání (37 %). 46 % žen a 36 % mužů by vyzkoušelo strávit valentýnský večer společným výběrem erotických pomůcek v e-shopu.

v e-shopu. 36 % žen a 19 % mužů říká, že rádi na Valentýna dostávají dárky.

Pokud nic k Valentýnu nedostanou, jsou více zklamané ženy (15 %) než muži (9 %).

(15 %) než muži (9 %). 41 % mužů a 24 % žen zatím nedostalo erotický dárek , ale přáli by si ho.

, ale přáli by si ho. 25 % žen i mužů uvádí, že erotické hračky nakupují nejčastěji pro využití v páru.

Největší část žen (40 %) i mužů (31 %) uvádí, že jsou ochotni za valentýnský dárek utratit 500 – 1000 Kč.

Posílání erotických selfies je vzrušující pro 73 % žen a 74 % mužů.

je vzrušující pro 73 % žen a 74 % mužů. Společná masturbace je oblíbená nebo lákavá pro 74 % žen a 85 % mužů. 41 % z nich (žen i mužů) uvedlo, že je tato aktivita skvělá hlavně s erotickými pomůckami. Data pocházejí z průzkumu „Češi a erotika na Valentýna“, který inicioval portál YOO.cz nabízející erotické pomůcky.

Nekomentujte negativně jeho bezduchou zábavu, zapojte se k němu při hraní her sledování fotbalového zápasu. Uvidíte, že partner bude nadšený, a vy možná také.

Jde to i zadarmo

Projevy lásky nemusejí být pouze hmotného charakteru, vyznat své emoce vůči druhému lze bez vynaložení finančních prostředků. Náklonnost k partnerovi, kamarádce, milenci či jiné blízké osobě dokažte snadným leč působivým způsobem.

Stačí k tomu jen ochota a pozitivní přístup. O co jde? Zapojte se do oblíbených záležitostí, který jinak odmítáte praktikovat. Vězte, že byť jen snaha pro dotyčného/dotyčnou bude hodně znamenat.

Máte po boku fanouška do sportu? Připravte mu hezký večer, kdy s ním budete sledovat jeho oblíbený fotbal či basketbal. Chybět by nemělo pohoštění jako je popcorn, brambůrky a samozřejmě pivo. Zapomeňte na kritiku, projevte byť minimální zájem o hru.

Jestli milujete hráče různých „videoher“, zahrajte si s ním. O co se vsadíte je samozřejmě jen a jen na vás, ale trocha té sexuálně laděné výhry/prohry, neuškodí.

I sama si to můžete užít.

Když chybí „spoluhráč“

Většinu nezadaných 14. února přepadávají smutky. Svým způsobem jde o logický emoční proces. Namísto pochmurné nálady, pláče a vzlyků kamarádce do telefonu, pojměte tento den speciálně. I vy se radujte a veselte.

Věnujte se sama sobě, svým přátelům, rodině. Vyrazte za maminkou s květinou, sestru vezměte na nákupy, bratra do hospody, večer zakončete horkou koupelí či posezením s kolegyní, která je také single.

Výše popsaná zábava vás nikterak nenadchla? Nevadí. Stále se nabízí dalších nespočet aktivit. Vybijte si frustraci na sportovní lekci boxu, vyvětrejte hlavu delším během v přírodě, snězte kyblík oblíbené zmrzliny nebo konečně dočtěte knížku, co vám leží již dlouhý čas na stole.

A jestli chcete opravdu „zabít“ negativní pocity, udělejte nějaký dobrý skutek. Rázem bude vše ošklivé zapomenuto. A co teprve ten pocit? K nezaplacení, věřte nám.