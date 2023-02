Svůdná femme fatale

Už od ikonického snímku Snídaně u Tiffanyho jsou tzv. „malé černé“ must have každého šatníku. A to samé platí i u černého svůdného prádla. Tato barva ve spojení se sexy krajkou, poloprůsvitným tylem nebo smyslnými průstřihy působí elegantně a vášnivě zároveň.

Exkluzivně na Astratex.cz seženete Svůdnou podprsenku Warm Kisses, která je skvělou kombinací kontrastní výšivky a průsvitného tylu.

Rozená dračice

Červené prádlo je pro druhé polovičky hotové afrodiziakum. Už od přírody v nás evokuje živočišnost, touhu a zároveň i nebezpečí. Výzkumy potvrdily, že červená barva zároveň zvyšuje pulz, krevní tlak, rychlost dýchání i chuť k jídlu.

Dívka v nesnázích

Bílá od nepaměti symbolizuje nevinnost a čistotu. Pokud vám tzv. role play za zavřenými dveřmi ložnice nedělá žádný problém, vsaďte na bílé prádlo a popusťte s vaší drahou polovičkou uzdu fantazii.

