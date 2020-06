Značka Rimmel London, která vznikla v Londýně už v roce 1834, letos do soutěže Cosmopolitan Beauty Awards nominovala svou šestici must-have produktů. Vybraní infl uenceři z Čech i Slovenska je měli možnost otestovat a vytvořit nude letní look. Jak se jim s Rimmelem pracovalo a jak líčení dopadlo? Posuďte sami a hlavně: Live the London Look!

Barnadett Halašiová

@bernie_makeupartist





Můj nejoblíbenější produkt od Rimmel je NATURAL BRONZER. Bronzer má nádherný podtón. Je vhodný na konturování nebo bronzování. Dodává pleti přirozený opálený vzhled. Navíc je možné použít bronzer jako oční stín. Velké plus má u mě jeho cenová dostupnost. Mám ráda produkty, které mou peněženku nezabolí a navíc jsou multifunkční.

Samuel Adamčik

@makeup_by_samuel





Vynikající lehký pudr STAY MATTE, který krásně zafi xuje make-up a dodá lehké krytí. Přes den jsem pleť párkrát přepudroval. Úžasný pudr za úžasnou cenu

Pavla Fúseková

@papcifusek





Řasenka WONDER’LUXE VOLUME má mírně zakřivený kartáček, který krásně prodlouží řasy, jednoduše se nanáší a dokáže vytvořit nádherný look. Při aplikaci doporučuji aplikátor mírně utřít, abyste nenanesli příliš velké množství produktu na řasy.

Barbora Jelenáková

@bonn_greene





Moje mastná pleť si podkladovou bázi MATTE PRIMER zamilovala. Pěkně vyhladí póry a udrží make-up celý den bez pocitu vysoušení. Je ideální pro každého, kdo potřebuje dlouhotrvající výdrž!

Karolína Vobrubová

@okmakeup_karolina





Protože mám pleť suchou, nečekala jsem, že si make-up LASTING MATTE natolik oblíbím. Krásně schová začervenání i nedokonalosti, skvěle drží a hezky se přizpůsobí, takže ho na pleti vůbec necítíte. Baví mě i to, že zabraňuje lesknutí se pleti. Korektor LASTING MATTE kryje jemně, ale oční okolí rozzáří a sjednotí dostatečně. Má velmi lehkou texturu a snadno se zapracovává.