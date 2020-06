Nahlédněte známým módním influencerkám do šatníku, a zjistěte jaký mají přístup k pomalé módě a jak se starají o své oblíbené kousky. Dejte i vy oblečení druhou šanci, dopřejte mu tu správnou a kvalitní péči!

Natálie







Natálie, módní a lifestyle blogerka, se snaží najít v módě balanc. „Často provádím čistku šatníku a prodávám věci dál. Zkouším upcycling, občas zajdu do secondhandu. Zkrátka je důležité si vždy při nákupu dát dostatečný čas. Stále jsem však v začátcích, ale každý jeden čin naše životní prostředí a pracovníci v módním průmyslu ocení.”





Alex







Nadčasové střihy a kombinovatelnost. Alex inspiruje ostatní ženy a ukazuje jim, že mohou vypadat dobře, i když zrovna nenásledují módní trendy. „Pravidla, kterými se v posledních letech snažím řídit, jsou jednoduchá. Buy less. Choose well. Make it last.” Svůj šatník si pomalu buduje na pevných kvalitních základech, módní výstřelky u ní nenajdete.



Adéla





Adéla změnila celkový přístup k módě před několika lety a začala se věnovat udržitelnosti i dalším projektům s tím spojeným. „Staré kousky ze second handů teď tvoří velkou část mého šatníku a cítím se v nich lépe než v kterýchkoliv nových šatech z rychlé výroby. S pomalou módou se úplně změnil můj vztah ke všem věcem, které vlastním. A nejen to, celý život se mi tak nějak zpomalil.“







Vanessa







„Čím jsem starší, tím méně oblečení kupuji. Raději navštívím mámin nebo bráchův šatník. Miluji sekáče a vintage shopy – pokaždé se tam cítím jako lovec pokladů.” Ztratit úlovek ze sekáče je pro ni daleko těžší, než zapomenout někde bundu z fast fashion obchodu. Na co si však potrpí, jsou kvalitní, kožené doplňky – tedy boty a kabelky. „Do těch investuji víc, než bych měla.”







Veronika







Variabilní nošení a styling. Lifestylová blogerka Veronika sdílí své momenty ze života, převážně módní inspiraci. „Snažím se čtenářkám ukázat, že není potřeba šatník k prasknutí naplněný posledními trendy, ale základní kousky, které se dají kombinovat na mnoho způsobů.”







5 tipů, jak prodloužit životnost oblečení



Při praní ve studené vodě je méně pravděpodobné, že se uvolní plastová vlákna.

Produkty Perwoll jsou šetrnější k oblečení

Naplňte pračku a používejte nižší rychlosti odstřeďování.

Nechte uschnout na vzduchu, ne v sušičce.

Fleecové tkaniny perte naruby nebo ve speciálním pracím sáčku.

Více tipů, jak se šetrně starat o své oblečení najdete zde.

