Nespokojení jsme s barvou, délkou, hustotou, střihem, kvalitou nebo zkrátka chceme vlnité a druhá polovina zase rovné vlasy. Obdivujeme vlasy televizní hlasatelky, kolegyně z práce, sousedky z vedlejšího domku nebo cestující ve stejném autobuse. Buď pochválíme, nebo nás sžírá závist… „Proč takové vlasy nemůžu mít já?“ Ne nadarmo se říká: Komu není shůry dáno, v apatyce nekoupí… A jak už to tak většinou bývá, krásu vlasů můžeme ovlivnit jen do určité, ale patrné míry.

Pojďme se podívat na vlasy z pohledu vývoje člověka. Když se mimčo narodí, řeší se jen, jestli je to vlasáč nebo holohlávek. Člověk sám sebe začne řešit ve větší míře až na druhém stupni základní školy. A většinou jsou to holky, které stylem pokus-omyl vystřídají na svých vlasech snad všechny barvy duhy. V dospívání si mnoho z nás vlasů neváží. Je to období cíleného vymykání se společnosti a růstu individuality. Od konce 20. století se v Čechách hojně začal objevovat styl dredů, který pochází od jamajských rastafariánů, kteří je nosili jako symbol spojený s Biblí. Proslavil je ovšem Bob Marley, který jejich nošení rozšířil z Jamaiky spolu s reggae do celého světa. Když už jsme dospělí, většinou zkoušíme „hasit“ tyto experimenty a nalézáme svůj STYL. V dospělosti se objevují první známky, že hustou kštici NE-mám jako tatínek…

Čím ale můžeme kvalitu vlasů ovlivnit? Jestli si myslíte, že nijak, tak nějaké tipy a rady v tomto směru fungují. Mytí vlasů je nutnost. Tak to má postavené každý z nás. Ale proč z mytí vlasů neudělat rituál stejně jako z relaxační koupele? Zkuste alespoň jednou týdně dopřát svým vlasům časově neomezenou péči. Zásada je mít kvalitní nejlépe bylinné šampony bez obsahu parabenů a syntetických sulfátů, které způsobují pěnění šamponu, takže čím více pění, tím více sulfátů obsahuje.

Pěnící šampon ovšem nemusí být špatný – sulfáty jsou v nich nahrazeny pěnícími látkami získanými z kokosového oleje, obilí či cukru. Každopádně při výběru přípravků na vlasy platí jedno: Čtěte informace o složení. Používejte kondicionér, i když se vám vlasy mastí. Vmasírovat ho můžete jen do konečků. Když češete, česejte kvalitním kartáčem z přírodních štětin, má to za následek lesklejší a jemnější vlasy. Nesušte vlasy fénem, a pokud musíte, držte jej v dostatečné vzdálenosti od vlasů, abyste je nespálili. Pokud použijete vlasové tonikum na výživu vlasů, bude to jedině plus.

A že můžete o vlasy pečovat i zevnitř? To je určitě vhodné, zvlášť pokud vykonáváte stresovou práci. Existuje mnoho přípravků, které buďto užíváte vnitřně anebo přímo na vlasy. A poslední řadě pravidelná návštěva kadeřníka, který vám vaše vlasy třeba jen zastřihne, ale prospěje to jak tvaru vlasů, tak vitalitě. Pokud budete o vlasy správně pečovat, můžete minimálně třepení a lámání vlasů výrazně předejít a ten svůj poklad si tak dobře střežit.