Overaly mají jedno malé mínus. Právě tento jediný škraloup na jejich kráse odrazuje nespočet dam od jejich koupě. Tím, že se jedná o oděv v jednomu kuse, je logické, že při vykonávání potřeby nastane menší “zádrhel”. Na toaletě sedíte od pasu nahoru v rouše Evině. Což doma až takový problém není, ovšem na veřejných záchodcích to už trochu nekomfortní je.

Dalším důvodem, proč se overaly netěší až tak velké slávě je fakt, že muži i ženy nevnímají tento kousek jako sexy záležitost. Jenže opak je pravdou. Pokud zvolíte bavlněnou formu v maxi provedení, připomínající úbor na spaní, zřejmě úspěch nesklidíte. Trpělivost ale růže přináší. Když si dáte na čas, vyzkoušíte hned několik modelů, jistě narazíte na ten, ve kterém rafinovaně vyniknou vaše křivky.

Stále si myslíte, že overal není nic pro vás? Mango.cz, 1599 Kč

Jaký overal vám bude slušet?

Prodloužené délky působí vysoce elegantně, zvláště tehdy, kdy jsou nohavice široké. Mohou ale nositelce také uškodit. Ženy malého vzrůstu a ty, co mají kratší dolní polovinu těla, by měly vybírat overaly, které mají zdůrazněný vyšší pas. Nejlépe v podobě všitého pásku s nápaditě řešenou sponou. Jestli ho vámi vybraný kousek nemá, nevadí. Opasek můžete dokoupit zvláště. Jen tak povyrostete pár centimetrů do výšky, nohy opticky prodloužíte. Postavě dodáte souměrnost.

Boubelky by navíc měly obout botky na podpatku, po vizuální stránce uberou tímto fíglem kilogramy. Chlapeckým figurám lichotí pestrobarevné vzory.



Některé overaly jsou módním skvostem. Bibloo.cz, 2799 Kč

Šmrnc mají 3/4 délky. V současné době jde o jeden ze stěžejních trendů. Například mezi džínsy jen těžko najdete klasickou délku. Ač jde o detail moderní, na oko mohou nohavice postavu zkrátit. Když tedy nemáte alespoň 170 centimetrů, nezapomínejte na již zmíněné podpatky. Ty jsou pro některé dámy alfa omegou odívání.

Nikdy nic nezkazíte košilovou formou. Safari a utility styl má šmrnc, je aktuálně v kurzu. Výstřih do písmene V padne těm, co se pyšní bujným dekoltem. Tenká špagátová ramínka podtrhnou vysportované svalstvo. A když nevíte kam, vsaďte na denimovou klasiku.

Volně střižený overal s rafinovaně řešenou horní částí bude univerzálním kouskem. Z kolekce: Tamsin.cz, 2790 Kč

Do práce i na rande

Dalším obrovským benefitem overalů je to, že se dají kombinovat napříč styly. Hodí se navíc pro všechny situace, které vám život připraví. Ostudu v něm neuděláte na společenské akci, svatbě kamarádky, pracovní poradě, romantické schůzce, případně toulkách přírodou.

Jeden kousek může mít hned několik podob. Lze jej doplnit o tenisky, espadrilky či žabky. Samozřejmě i lodičky či sandálky na platformě overalu sluší. Se sakem tvoří sofistikované duo, s džínovou bundičkou ležérní look, křivák podpoří rebelského ducha.