Extravagance a šmrnc

Již v letošním roce se teniskám dostalo velkého prostoru. Nejen mezi oděvními návrháři, ale také spotřebiteli. Často tak byly k vidění kreace, kde prim hrály právě sportovní botky. A nezáleželo, zdali žena zvolila ležérní džíny či romantické šaty, protože tenisky se hodí naprosto ke všemu, a to bez jakékoliv nadsázky. Avšak výsostným trendem byly sneakersky, obuv natolik osobitá a jedinečná, která je buď milována, nebo naopak zatracována.

Sneakers je obutí vysoce designové, patří k hlavním symbolům streetwearu, tedy módy ulice. O jejich slávu se postaraly především bolggerky a instagramové hvězdy, které je opěvovaly až do nebes. Díky masivní podešvi, co je právě okatým akcentem, co se nemusí líbit, zaručují maximální komfort při chůzi. Nápaditý vzhled zase podtrhne vzhled celku, takže i nudnému outfitu dodá stylový punc.

Sneakersky jsou možná trochu divoké, nicméně vysoce moderní a komfortní.

Vděčná a věčná klasika

Přesným protikladem jsou „pláťáky”. Obuv s tenkou podrážkou v minimalistickém pojetí. Často k vidění v jednobarevném provedení či se zdobným prvkem, například barevnou podrážku, nebo látkou s potiskem. Tento hit u nás převládá již několik dlouhých let, hlavně během letní sezony, a jisto jistě tomu ještě není konec. Díky jednoduchém vzhledu, spíše konzervativním vzezření, budou nadále s oblibou obouvány.

Zlatá střední cesta

Pokud si zakládáte hlavně na looku komfortním, avšak lehká dávka odlišnosti vám nevadí, pak jsou zde pro vás tenisky ryze sportovního charakteru. Dnes se oblíbené společnosti předhánějí v návrzích doplňků, které uspokojí nejen aktivní jedince, ale také ty, co chtějí mít styl. Pořídit si tak můžete maximálně příjemnou obuv, v níž bude radost chodit nejen po městě, ale také na toulkách přírodou, včetně náročnějšího terénu.

Tenisky jsou již několikátou sezónu jedním z hlavních trendů.

Souhra vkusu

Jak už bylo zmíněno výše, tento druh obutí lze vynášet napříč módními styly. Nemusíte si zvláště lámat hlavu, zdali spolu jednotlivé kousky správně korespondují.

Tenisky lze zkombinovat s jarními šatičkami, džínovou sukní v midi délce, sexy šortkami končícími pod zadečkem, elegantními kalhotami se širokými nohavicemi, džíny všech střihů a barev. Vězte, že jde o doplňky natolik univerzální, že s nimi vedle nikdy nešlápnete.