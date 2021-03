Guasha, čtěte gva-ša, je kosmetická pomůcka s ozdravujícími účinky vycházející z tradiční čínské medicíny. Cesta za navrácení nejen mladistvého vzhledu pomocí designového kamenu se opírá o prověřenou, tisíce let starou léčebnou techniku. Ovšem pozor, ač má guasha fascinující historii a skvělé výsledky, může také ublížit. Určitě tedy nepodceňujte sílu tohoto kamene.

Guasha je skutečným kosmetickým zázrakem.

Co možná nevíte: Gua znamená škrábat a sha značí výsev, léčebný kámen tak vyhání různé neduhy z těla.

Lékař do kapsy

Největším benefitem kamene guasha je umění rozproudit lymfatický systém. Jak dobře víme, právě on je základním stavebním pilířem lidského zdraví. Funguje jako pomyslný tělesný filtr zachycující vše škodlivé. Ovšem běda, jak se ale tento flitr ucpe…

V tkáňové tekutině se totiž ukrývají zbytky odumřelých buněk, bakterie, nebo tuk, a když lymfa nedokáže aktivně pracovat, není dostatečně stimulována, odráží se to právě na obraně těla při útocích zvenčí. Imunitní štít je zanesen, tím pádem narušen a nedokáže dostatečně chránit před infekčními, virovými a nádorovými onemocněními.

To ale není vše, co guasha umí. Poradí si s usazenými toxiny, které vedou k oxidačnímu stresu, jenž urychluje stárnutí. Vyhlazuje vrásky, zpevňuje obličejové kontury, zmírňuje otoky, zlepšuje pružnost kůže, podporuje cirkulaci krve, takže pokožka je rozzářená a „šťavnatá“. A co je skvělé, má pozitivní vliv i na pošramocenou psychiku…

Léčebnou pomůcku hojně využívají i fyzioterapeuti a maséři. Nebojte, začervenání je znakem úspěšné masáže, rudé cestičky do pár minut zmizí.

Magická síla

Už na první pohled zaujme guasha ladnými oblými křivkami. Nejčastěji vzhledem připomíná srdce. Tvar je navržen tak, aby efektivně pracoval pod tenkou vrstvou kůže, aby se dal na určitá místa vyvíjet tlak, aby se zmíněná lymfa uvolnila. Zaoblení je praktickou záležitostí, lehce se dostanete do nejrůznějších záhybů nejen na tváři, krku a dekoltu. Guashu lze využít pro celé tělo.

K výrobě se používá celá řada energických kamenů. Mezi nejoblíbenější patří čistý křišťál, růženín, ametyst a jadeit. Křišťál je neznámější léčivý krystal na světě. Pohlcuje špatné vibrace, uvolňuje čakry a harmonizuje mysl. Kámen bohyně Venuše - růženín, v sobě skrývá kouzlo ženskosti. Pracuje s emocemi, odbourává negativní, otevírá srdeční čakry, zpomaluje stárnutí, podporuje vnitřní sebelásku. Aby ovšem růženín mohl mít magické účinky, je potřeba jej mýt vlažnou vodou, nechat nabít v noci při měsíčním svitu. Ideálně by na něj neměl sahat nikdo jiný kromě vás.

Ametyst ve vás probudí tvůrčího ducha. Inspiruje k novým začátkům, zastaví smutky a deprese, pozitivně ovlivňuje nervovou soustavu, eliminuje migrény a bolesti hlavy, zmírňuje výkyvy hormonálního charakteru. Jadeit je takový kamenem života. Měl by do vašeho bytí přitáhnout vše důležité. Napomáhá k vitalitě a elánů, uzdravuje ve všech možných ohledech, přitahuje stabilitu a dobré finanční zázemí.

Rada: Pozor na syntetické kameny, zde kouzelné účinky opravdu nečekejte!

Face roller je vychytávkou ze stejného segmentu jako guasha, jen s tím rozdílem, že jej lze používat každý den, bohužel ale nemá tak intenzivní léčebné účinky.

Buďte opatrná!

Zaujal vás tento malý/velký zázrak? Plánujete si jej objednat? Děláte určitě dobře, jen pamatujte na pár zásadních pravidel. Guasha se nesmí používat více než dvakrát do týdne! Není vhodná pro problematickou pleť se sklony k akné. Nikdy neprovádějte masáž na sucho, ani pomocí pouze vody. Kámen by měl po kůži hladce klouzat, takže přizvěte k pomoci krém, olej či sérum. Umocníte tak nejen samotný léčebný proces, ale zároveň zapracujete kosmetický výrobek hluboko do pokožky, což je žádoucí efekt.

Tip: V případě, že vás trápí bolesti svalů či chodidel, využijte chladivých či hřejivých gelů. Za pár minut ucítíte příjemnou úlevu. Samotná masáž by měla probíhat vyvíjením jemného tlaku, nicméně nikdy nejezděte po kůži hranou guashy.