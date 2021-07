Většina žen při pohledu na svůj skutečně naditý šatník není s dosavadní výbavou přesto spokojena. Přijde jim, že většina modelů už ztratila ono pomyslné kouzlo novosti a zajímavostí, případně se do oděvů dotyčné prozatím nevejdou, případně jsou jednotlivé kousky mimo aktuální trendy. Nabízí se tedy varianta třídění. Vyřadit však i pár módních počinů je úkol srdci a hlavě nepříjemný.

Dámy se všeobecně nerady loučí s jakýmkoliv oblíbeným tričkem, svetrem, šaty. Ovšem v garderobě je opravdu potřeba mít nejen pořádek, ale také řád.

Nejedna odborná studie potvrdila, že skříň s oděvy, co má systém, je postavena na základní řadě tzv. must have kousků, je dobrá nejen pro následné snazší kombinování, údajně napomáhá taktéž psychické pohodě.

Chce to nejen novou sukni, ale hlavně kuráž!

Až tedy budete mít chvilku času, nebudou vás tlačit pracovní záležitosti, ratolesti odvezete na prázdniny k jejich babičce a manžel vyrazí na pivo s kamarády, pusťte se s odvahou i odhodláním do módní a duševní očisty.

V případě, že postrádáte základní kousky do letní výbavy, pak využijte slev. Moderní plavky, stylové doplňky, pohodlné botky, a mnoho dalšího, lze pořídit již za pár korun.

Bez slitování dejte pryč vše, co jste neměla na sobě minimálně jeden rok. Máte potvrzeno, že daný kousek nepatří k vaším oblíbeným záležitostem. Nejenže pročistíte vzduch, zároveň získáte dostatek místa pro nové modely.



Ponechte si jen oblečení bez jakýchkoliv závad,jako jsou například vytahané nitě, žmolky atd. Obnošené oblečení vskutku není líbivé, nedělá vám ani dobrou vizitku.

Určitě se nezbavujte dobře padnoucího saka, vlněného kabátu, pleteného kardiganu, kožené a džínové bundičky, basic bílého trička a tílka, bílé košile, padnoucích džínsů, pouzdrové a plisované sukně, malých černých šatů.

Právě tyto oděvy se řadí mezi základní pilíře vkusného šatníku. Nikdy nevyjdou z módy, lichotí v každém věku a všem postavám.



Překypující šatník sice nabízí nepřeberné možnosti, nicméně lépe uděláte s garderóbou postavenou na základních módních oděvech. Ty se totiž snadno kombinují, lze je využít většinou po celý rok, nikdy nevyjdou ze světa trendů.

Rozum a peníze v hrsti

Co se týče samotného nakupování ve slevách, myslete na následující věci. I tehdy, když vám cena 99 Kč za top přijde úžasná, položte si jednu zásadní otázku, opravdu jej potřebujete? Nevlastníte už obdobný?

Jedna věc je totiž nakupovat za výhodné ceny, mít přeplněnou skříň, kdy ani jednotlivé kousky neunosíte, další je dopad textilního průmyslu na planetu, který je stále velmi drtivý. Fast fashion, neboli zrychlená móda chrlící klasickou konfekci za bezkonkurenční slevy, je stále oblíbená, ač se o ní píše se zdviženým ukazováčkem.

Zkuste si vytvořit chytrý šatník. Ten se zakládá nejen na výše popsaných must have kouscích, zaměřuje se i na materiály a samotnou výrobu. Takové oděvy jsou šité z bio bavlny a jiných přírodních materiálů, proces jejich vzniku nezatěžuje takovým způsobem matičku Zemi.

Ano, je pravdou, že za takové počiny si maličko připlatíte, přesto se nejedná o takové cifry, jak tomu bývalo. Zkuste se také více věnovat právě složení. Dnes i populární módní řetězce nabízejí recyklovatelné kolekce, co vypadají skvěle a jsou k přírodě, tělu i peněžence ohleduplné.