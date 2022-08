Začalo to jako samonáklad

Co uděláte, když toužíte vydat knížku a nakladatelé se k vám obracejí zády? Založíte vlastní nakladatelství. Tak jednoduché to samozřejmě ale není. Martin Štefko se v roce 2015 rozhodl, že si založí vlastní nakladatelství, tak trochu na truc. „Problém nebyl ani tak v tom, že mě nakladatelé nechtěli, ale spíš v tom, jak se mnou komunikovali, respektive nekomunikovali. Cítil jsem z toho, že začínajícího autora ani vydat nechtějí,“ vzpomíná na své vydavatelské začátky Martin Štefko.

Martin Štefko, Fotografie: archiv GOLDEN DOG, autor: Jiří Šeda

Název Golden Dog

Kdysi pohádkový příběh Zlatý pes a Létající medvěd, který nebyl nikdy publikován, dnes značka úspěšného malého českého nakladatelství. „Název nakladatelství vychází z mé tvorby a titulek pohádkového příběhu, který jsem napsal v roce 2005 se mi natolik líbil, že jsem si část propůjčil. Věděl jsem, že toto je ten pravý název pro mé nakladatelství,“ doplňuje Martin Štefko.

Český horor existuje

Ač se to moc neví – nebo nevědělo? – český horor skutečně existuje, je bohatý, kvalitní, zajímavý. Vychází ze svých kořenů, které jsou delší, než by se na první pohled zdálo, ale je moderní a čtivý. Ale nikdo ho nechtěl vydávat. A jelikož se Martin Štefko dostal do kontaktu s českými hororovými autory, rozhodl se je ukázat širšímu obecenstvu. A ono se to rozjelo.

Zahraniční horor není jen Stephen King

Rozjelo se to nakonec tak dobře, že v roce 2021 začalo nakladatelství Golden Dog i s překlady, protože i světový horor je mnohem bohatší, než se do té doby podle nabídky v českých knihkupectvích zdálo. „Když se českého čtenáře zeptáte na horor, tak se mu většinou vybaví jen Stephen King. Já chci, aby to byla další jména jako Castle, Goingback, Taylor, Hautala, ale i jiná, která se chystám vydat, jako jsou Masterton, Campbell, apod.,“ dodává autor a majitel nakladatelství.

Dnes už je horor na českém trhu trochu někde jinde a nakladatelství Golden Dog patří k těm, díky nimž je nabídka tak bohatá.