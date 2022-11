Všem odporným rádoby-diktátorům, kteří tvrdí, že vědí, co je pro nás nejlepší, že jen stát může rozhodnout, kdy a kde se budeme rodit, co budeme jíst, jak se budeme modlit, za koho budeme bojovat, koho a jak budeme milovat, jak a kde budeme umírat – všem takovým ekonomka Markéta Šichtařová a lékař Martin Vavruša vzkazují, že jsou velmi rozzlobeni…

Co když lidé nechtějí žit co nejdéle? Někdo možná ano, jiný možná zase ne. Co když jde o kvalitu? Co když pro někoho má větší užitek si dát skleničku večer se svým partnerem při svíčkách a jiný si zase rád dá s kamarády jointa? Co když u toho se lidi cítí šťastní? Hranice našeho užitku a svobody vymezuje jen svoboda ostatních.

Autoři originálně spojují ekonomický a lékařský pohled na svět a popisují důvod ekonomického úpadku a nemocné společnosti: je to víra, že na bohatství, štěstí a zdraví máme nárok bez vlastní zásluhy a že náš život může lépe řídit někdo jiný než my sami.

Markéta Šichtařová

Ekonomka, autorka, investorka. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializuje se na finanční trhy, makroekonomii a hospodářskou politiku. Od roku 2000 pracovala jako hlavní ekonom rakouské banky Volksbank, následně založila vlastní analytickou a konzultační společnost Next Finance, v níž působí dodnes. Od počátků své profesní dráhy hojně publikuje články a poskytuje rozhovory na ekonomická témata, napsala několik knih nejen z oblasti popularizace ekonomie a investování. Kromě poskytování ekonomických analýz se zabývá i poradenstvím a zprostředkováním při investování.

Martin Vavruša

Lékař, bloger, investor. Vystudoval lékařskou fakultu v Hradci Králové a současně Vojenskou lékařskou akademii Jana Evangelisty Purkyně v oboru všeobecné chirurgie. Po stáži ve Francii v Rennes se zúčastnil v rámci Armády České republiky vojenské mise v Afghánistánu. Po návratu odešel pracovat do Lucemburska a Německa. Má atestace z chirurgie, urgentní medicíny a všeobecného praktického lékařství. V roce 2021 opustil pozici primáře chirurgie v nemocnice Rumburk a věnuje se provozování ambulancí všeobecného praktického lékařství a chirurgie na německé i české straně hranice.