Horoskop pro každé znamení na 41. týden roku 2023

Beran

Jakkoli se snažíte na všem vidět to dobré, tentokrát to zaskřípe. Začnete rozlišovat, co vás ruší, budete mít sklon se vyhýbat všemu nepříjemnému. Nemáte šanci. Nadechněte se a skočte. Týden nakonec uteče a nový začne veseleji.