Bílé, barevné, kotníčkové. Plátěnky jsou trendy a k létu se hodí

Plátěnky jsou zkrátka nesmrtelné, a to nejen ty nízké. Do módy se totiž vracejí také kotníkové plátěné tenisky. Dolaďte svůj look designovým modelem se zajímavým potiskem. Nebo dáte přednost barvám?

Pastelové nebo syté – trendy jsou všechny barvy. Od světle růžové přes meruňkovou, levandulovou, nebesky modrou až po žlutou nebo smaragdově zelenou.

Atraktivní odstíny v kombinaci s vysokou či výraznou profilovanou podešví vytvářejí z na pohled jednoduchých modelů nepřehlédnutelné stylové kousky.

Pokud jsou na vás barevné tenisky příliš odvážné a bílé vás zase nudí, sáhněte po neutrálních modelech v módních béžových odstínech nebo po plátěnkách se vzhledem denimu.

Aby vaše textilní boty vypadaly stále jako nové, musíte jim věnovat adekvátní péči. Čistěte obuv ideálně po každém nošení a impregnujte ji. Namístě je také dezinfekce obuvi aktivním sprejem, který zničí bakterie uvnitř tenisek a zabezpečí vám příjemný a svěží pocit při dalším obutí.