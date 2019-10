1. Prohlédněte všechny komory, kapsičky, jestli tam náhodou něco nezůstalo, vše, co tam nepatří, vyndejte.



2. Podívejte se na údržbový štítek – nejčastěji bývá v hlavní komoře, všitý do švu. Podívejte se, jaký způsob čistění doporučuje výrobce batohu.

3. Nikdy batoh neperte v pračce, pokud to výrobce nedoporučí. Mohlo by dojít k poškození speciálních zádových systémů, popruhy se mohou zachytit v pračce a pračku poničit, případně může dojít i k odření příslušenství jako jsou zipy apod. Prací prášky jsou poměrně silné a mohou poničit látku, a to nejen vyblednutím barev.

4. Nejprve se zaměřte na větší či specifické skvrny – použít můžete odstraňovače skvrn určené pro textil, které najdete v běžné síti drogerií.



5. Poté řešte a čistěte běžné zašpinění způsobené například odkládáním batohu na zem. Batoh čistěte vlhkým hadříkem nejlépe z mikrovlákna nebo houbičkou a použijte jemný, čisticí prostředek. Tím může být například mýdlo nebo tekutý prací prostředek na jemné tkaniny, který smícháte s vlažnou vodou.