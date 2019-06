Leginy jsou mezi ženami nesmírně oblíbené. A to nejen na doma, nebo do posilovny, ale i k běžným oděvům, které nosíme do školy či práce. Novinkou se nyní stala jejich kratší varianta - cyklistické kraťasy. Ač se někomu může zdát trend obepnutých šortek šílený, věřte, že aktuálně jsou na piedestalu letních trendů.

Cyklistické kraťasy nemusíte nosit pouze pro volnočasové chvíle, parádu s nimi uděláte i ve městě. Připravte se však na nechápající pohledy kolemjdoucích. Jedná se o trend, nad nímž mnoho lidí kroutí hlavou. Důležité je, jestli se líbí vám. Na ostatní se můžete vykašlat.

Kouzlo elastických šortek tkví v praktičnosti. Lze je nosit ke všemu. Hodí se nejen ke sportovním modelům, ale také ryze elegantním jako je například dvouřadé sako v prodloužené délce. Jediným mínusem je, že se jedná o oděvem lichotícím hlavně vysokým a hubeným ženám. Cyklistické kraťasy totiž nic neschovají, naopak dají na odiv i sebemenší neduh.

Jak už bylo zmíněno, elastické šortky si bez obav můžete vzít k mikině či saku, což je také stylisty doporučená kreace. Stejně jako kombinace legin s propínací šaty, kdy část od pupíku necháte rozepnutou. Obléknout k nim lze také dlouhou košili, krátký top, basic tričko či tílko. Kromě tradiční tkaniny, ze které se leginy vyrábějí, se hojně objevují šortky v džínovém provedení, které už je přijatelnější, méně extravagantní. Opět ale budou slušet dámám s perfektními křivkami.

A pozor! Tento trend bude v kurzu i na podzim!