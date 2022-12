Přemýšlíte, jak originálně obdarovat svého partnera, sestru nebo třeba celou rodinu a všechny tradiční a okoukané vánoční dárky už vás nudí? Máme pro vás skvělý tip, se kterým rozhodně nešlápnete vedle a který ani omylem nezabředne do nudy, šedi a průměru. Darujte zážitek, konkrétně Jedinečný zážitek neboli dárkový voucher do Pitlandu! Pitland je speciální krytá hala na pražském Zličíně, jediná svého druhu na světě, kde se celoročně jezdí na malých a lehkých elektrických motorkách, které zvládne opravdu každý. To vše bez ohledu a stresu z počasí, bez nutností mít jakékoli zkušenosti na motorce nebo skútru či dokonce kole, a hlavně bezpečně. Prostě stačí přijít a tým v Pitlandu se o vše postará. Zájemce vybaví kompletní motovýbavou a jde se jezdit, vychutnávat si první pocity z jízdy v jedné stopě, a hlavně se bavit. Během hodinového zážitku se návštěvník rozjezdí, získá na elektromotorce jistotu, zažije radost z nově zvládnuté dovednosti a začne si užívat. V závěru zážitku jej čeká přesunutí na speciální halovou dráhu plnou zatáček, kde si bude připadat jako pravý závodník a užije si trochu adrenalinu i třeba radost z předjetí kamaráda. Voucher na jedinečný zážitek je jako stvořený pro ženy, muže, kamarády i rodiny s dětmi nad 150 cm. Darujte zážitek, na který nezapomenete – voucher do Pitlandu na hodinový jedinečný zážitek.

Cena: 1 950 Kč

Více na www.pitland.cz