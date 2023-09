Pokračování Vampire: Bloodlines žije, dělá na něm artové studio

Vypadá to, jakoby byla značka Vampire: The Masquerade – Bloodlines prokletá. Bezmála dvacet let starý první díl je vnímán jako jedna z nejkomplexnějších akčních her na hrdiny vůbec, bohužel málokdo ho dokázal docenit. Vyšel totiž přímo proti Half-Life 2 a navíc v tak příšerném technickém stavu, že se prakticky nedal hrát, což se samozřejmě negativně projevilo na mizerných prodejích.

Grafika má nově komiksový nádech, připomínající hry od studia Arkane.

Přesto si fanoušci vydupali pokračování, jenže ani to nemá na růžích ustláno. V průběhu vývoje se totiž vyskytlo spoustu problémů, což vyvrcholilo odchodem kreativního ředitele projektu Ka’aie Cluneyho a scenáristy Briana Mitsody, přičemž obzvláště druhý jmenovaný to těžce nesl (viz náš článek). Projekt byl poté odložen na neurčitou dobu a fanoušci se báli, že ho očekává neslavný osud v tzv. vývojářském pekle.

Nakonec to snad přeci jen dobře dopadne, protože spolu s novým trailerem jsme dostali i předpokládané datum vydání, které je naplánováno na konec příštího roku. O vývoj se nově stará studio The Chinese Room, známé především díky svým „artovým“ počinům Dear Esther a Everybody’s Gone To The Rapture (naše recenze). Nakolik jsou zrovna tito mistři nostalgických nálad vhodní na brutální akci plnou krvelačných upírů je otázkou, dlužno ale říct, že většina původních lidí ze studia už dávno odešla. Snad jich ale přišla spousta nových a zkušených, protože projekt této velikost dalece přesahuje vše, na čem The Chinese Room dosud dělali.

V novém traileru můžeme vidět, že se výrazně posunula grafika, která je teď mnohem více stylizovaná. Což ovšem nemusí být nutně na škodu.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 vyjde na PC a nové konzole.