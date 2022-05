Nový herní hit s upírskou tematikou slaví jen po týdnu milion prodaných kusů

Ve hře V Rising se stanete upírem, který se probudí po staletích spánku. Cílem je proměnit zesláblé stvoření v dalšího Drákulu. Temný svět má poměrně jasná pravidla. Musíte se krmit krví a vyhýbat spalujícímu slunci. Reakce hráčů se shodují, že tento projekt by si neměli nechat ujít fandové RPG a her s upíry.

„V Rising je gotická fantasy survival akční hra, která se zaměřuje na to, jaké to je být upírem v nelítostném světě, a využívá staré známé souboje podobné těm z našich dřívějších PvP titulů, ale také spoustu nových nápadů. Usilovně jsme pracovali na tom, abychom to všechno spojili do něčeho soudržného a temně krásného,“ lákají autoři.

V Rising přitom neláká jen na průzkum otevřeného světa, souboje s bandity, mytologickými tvory či drancování vesnice. Důležitou součástí je také stavba vlastního hradu včetně dekorování a proměňování lidí na věrné služebníky, kteří vám pomohou shromažďovat materiály a bránit vaše panství.

Hrát je totiž možné nejenom sólo, ale i v kooperaci a proti ostatním hráčům. To znamená, že na PvP serveru se můžete stát cílem útoku nejenom vy, ale i váš hrad. Platí to samozřejmě i obráceně. Kdo dává přednost hraní proti počítači, bude hrát na PvE serveru.

„Jsme teprve na začátku. V Rising právě vstupuje do Early Accessu, a i když máme pocit, že ve Vardoranu je toho už teď hodně, zdaleka ještě není hotový. Máme spoustu plánů, jak se posunout dál, a budeme potřebovat vaši pomoc při utváření podoby naší hry, protože se snažíme o ještě větší a ještě úžasnější upíří odyseu,“ dodávají autoři. S milionem prodaných kopií po pouhém týdnu to určitě půjde lépe od ruky.

V Rising je aktuálně dostupný v předběžném přístupu na Steamu za 20 eur, tedy zhruba 500 korun. Tvůrci předpokládají, že hra bude hotova zhruba za rok.