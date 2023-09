Sázka na brutalitu nevyšla, slavný vývojář opouští studio, které založil

Glen Schofield v roce 2019 založil studio Striking Distance, aby mohl vytvořit fanoušky vymodleného pokračovatele své nejslavnější hry Dead Space, k jejíž licenci po odchodu z Electronic Arts ztratil přístup.

Herní vývojář Glen A. Schofield, autor značky Dead Space.

Na loňském The Callisto Protocol lze ovšem dokonale vidět, jak moc se herní průmysl za posledních patnáct let změnil a co stačilo tenkrát, je dnes už jednoduše málo. Navzdory parádnímu technologickému zpracování je „kalysto“ jen tupá koridorová lekačka, u níž autoři vyplýtvali veškerou kreativitu na zobrazení nechutného násilí.

The Callisto Protocol propadl u kritiků (viz naše recenze) i u hráčů (viz mizerné prodeje) a ani si na sebe nedokázal vydělat. Přesto se vývojáři ještě naposledy vzepjali a hrstce nejvěrnějších fanoušků dodali ještě přídavek Final Transmission.

Krátce poté, co dostál všem slibům se Schofield rozhodl pro další kariérní změnu a oznámil odchod. „Byla ti neuvěřitelná cesta a jsem hrdý na to, čeho jsme s hrou dosáhli. I když je hledání nových dobrodružství zajímavé, můj odchod ze SDS je hořkosladký, jsem si ale jistý, že studio je ve skvělých rukou,“ píše ve svém dopise na rozloučenou.

Zmíněné ruce patří Stevovi Papoutsisovi, dalšímu veteránovi, který pracoval už na původním Dead Space. Je tak zřejmé, že navzdory finančnímu neúspěchu Striking Distance pokračují dál. Na jakém projektu však v tuto chvíli pracují zatím nevíme.