Proč Microsoft koupil Bethesdu? Aby zůstal Xbox životaschopný

Phil Spencer, šéf sivize Xbox, se totiž obával, že by si Sony zaplatilo exkluzivitu a Starfield by tak vyšel na konzole xbox se zpožděním nebo vůbec. Obava byla případná, protože přesně to se stalo s dvojicích předchozích her od Bethesdy, akcemi Deathloop (číst recenzi na Bonuswebu) a Ghostwire Tokyo (číst recenzi na Bonuswebu).

„Když jsme koupili ZeniMax, jedním z podnětů bylo, že Sony uzavřelo dohodu o Deathloopu a Ghostwire… a zaplatilo Bethesdě za to, že tyto hry nebude poskytovat na Xbox,“ řekl Spencer (vita The Verge).

„Když nám patří třetí místo na konzolovém trhu, nemůžeme být v pozici, kdy budeme ještě víc zaostávat. Takže jsme museli zajistit obsah, abychom zůstali životaschopní,“ dodal.

Zároveň si postěžoval, že vydáváním her na playstationu dodává Sony peníze, které konkurent používá proti němu.

„Pokaždé, když vydáme hru na PlayStation, Sony získá třicet procent příjmů, kterých dosáhneme na jejich platformě, a tyto peníze pak použije kromě jiných příjmů, které má, k tomu, aby dělala věci, kterými se snaží omezit přežití Xboxu na trhu. Snažíme se konkurovat, ale jak jsem řekl, za posledních dvacet let se nám to efektivně nedaří.“

Na dotaz, zda budou Elder Scrolls VI exkluzivní pro Xbox a PC, Spencer odmítl odpovědět a naznačil, že vše se v tuto chvíli teprve zvažuje.