Podívejte se, jestli váš počítač rozběhá letošní hit Halo: Infinite

Pro Xbox je značka Halo to samé, co Uncharted pro Playstation. Jde o tzv. system-seller, tedy hru, která vás má donutit sáhnout hluboko do peněženky a koupit si domů nový kus hardwaru, abyste si ji mohli vychutnat v co největší kvalitě.

První ukázka z Halo: Infintie sice neuchvátila, ve skutečnosti ale bude nové Halo vypadat skvěle.

Microsoftu je ale ve skutečnosti jedno, jestli mu peníze nacpete skrze koupi nového Xboxu, nebo přes Windows, a tak hru vydá i na PC. A to dokonce tak sebevědomě, že ji vedle svého oficiálního obchodu a předplatného Game Pass nabízí i na Steamu. Jedinou překážkou tak mohou být hardwarové nároky, které rozhodně nepatří mezi ty nejnižší.

Ty minimální tedy vypadají sympaticky nízké:

CPU: AMD FX-8370 nebo Intel i5 4440

Grafika: AMD RX 570 nebo Nvidia GTX 1050 Ti

Jenže všichni víme, že abychom ze hry dostali ten kýžený zážitek, co tvůrci zamýšleli, musíme začínat od doporučených nároků. A ty už nejsou tak přívětivé:

CPU: AMD Ryzen 7 3700X nebo Intel i7 9700k

GPU: Radeon RX 5700 XT nebo Nvidia RTX 2070

Ano, papírově jde v podstatě o last-gen, ale díky aktuálnímu trendu těžení kryptoměn a s tím spojené krizi na trhu s grafickými kartami to zrovna není konfigurace, kterou disponuje každý druhý. Změní se situace do vydání hry, naplánovaného na prosinec?