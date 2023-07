Vývojář legendárního propadáku by rád, aby někdo udělal remake

Střílečka Daikatana měla všechny papírové předpoklady stát se obrovským hitem. Vydavatelství Ion Storm do ní tehdy nalilo obrovské peníze, vývoj pak vedl velezkušený John Romero, autor nesmrtelných hitů jako Wolfenstein nebo Doom. Sebevědomí tvůrců dokazuje i slavná reklama, v níž hráčům slibovali, že z nich udělají své „čubky“, jenže jak už to tak u velkých očekávání bývá, naplnit se je nepodařilo. A to ani přibližně…

Ne každá hra si zaslouží remake.

Když hra po několika odkladech v roce 2000 konečně vyšla, byla rozbitá, v mnoha ohledech zastaralá a především nekonečně nudná (viz naše dobová recenze). Po zásluze propadla u kritiků i finančně a dodnes bývá uváděna jako odstrašující případ. Najdou se ale i tací, podle nichž je hra obětí složitého vývoje a kteří si myslí, že by si zasloužila ještě jednu šanci.

Jedním z takových je i sám Romero, kterého se v rozhovoru poskytnutém v rámci propagace jeho nadcházející knihy Doomguy na Daikatanu zeptal fanoušek. „Mám pocit, že pokud by Daikatana dostala remake, mohla by být skvělá, rozhodně více než originál,“ odpověděl extravagantní vývojář. Sám by se však na jeho výrobě podílel maximálně jako konzultant, prý už má v tuto chvíli rozpracovány jiné projekty, které vyžadují jeho plnou pozornost.

Ještě že tak! Jestli něco herní průmysl opravdu nepotřebuje, tak je to další remake, remaster a zbabělé štrachání se v minulosti. Ono bohatě stačí, že se brzy vrátí jedna z nejhůře hodnocených her vůbec, interaktivní film Plumbers Don’t Wear Ties.