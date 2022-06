Vypadá to strašně, raději to odložte, žádají fanoušci autory nového Sonica

Hra Sonic Frontiers měla původně vyjít dokonce loni, ovšem autoři si údajně dávají načas, aby více zlepšili výslednou kvalitu. Aktuálně je hra stále plánovaná na vydání do konce roku 2022, ovšem podle nejnovějšího traileru na hru to vypadá, že na nějaké zlepšování výsledné kvality stále nedošlo. Myslí si to minimálně celá řada fanoušků, kteří už začali na sociálních sítích prosit, ať si raději autoři ještě dají pořádně načas.

Právě herní ikona Sonic má s požadavky fanoušků celkem bohaté zkušenosti. Spousta z vás si jistě vzpomene, nakolik byl internet šokován hodně ošklivým prvním návrhem na podobu filmového Sonica. Autoři filmu si však kritiku vzali k srdci a výsledek vypadal o mnoho lépe než původní myšlenka. Filmovému Sonicovi se dokonce tak dařilo, že se chystá druhý film a seriál.

Možná právě proto se fanoušci rozhodli apelovat na autory i tentokrát (byť jde o dva zcela rozdílné projekty), aby se nad hrou pořádně zamysleli a ještě ji předělali k lepšímu. Záběry z traileru, které publikoval jako první portál IGN totiž ukazují otevřený svět ve hře poměrně prázdný, animace ježka Sonica vypadají dosti ztuhlé a celkově to zkrátka vypadá, jako by šlo o nějaký amatérský projekt či modifikaci.

„Ukázka ze hry vypadá jako nějaký testovací prostor pro vývojáře. Je to velký prázdný ostrov se spoustou náhodných objektů rozmístěných okolo, aby je mohli autoři testovat,“ stojí v jednom z komentářů pod videem na YouTubu. Pokud máte zapnutý v prohlížeči doplněk, který zobrazuje počet palců dolu, pak zjistíte, že jich u videa je asi 62 tisíc, téměř stejně tolik jako palců nahoru.

Na sociální síti Twitter se mezi trendy objevil výraz #DelaySonicFrontiers, tedy žádost o odložení vydání této hry. Zástupci Sonic Teamu z vydavatelství Sega se k této situaci zatím oficiálně nevyjádřili.

Vzhledem k tomu, že zatím oficiálně neznáme datum vydání, mají autoři ještě relativně dostatek volnosti nad tím, jak moc si vezmou připomínky k srdci. Někteří hráči už teď ovšem házejí pomyslnou flintu do žita a tvrdí, že hra už je za hranicí záchrany. Kdy a co přesně se nám se jménem Sonic Frontiers dostane do rukou je zatím stále nejasné.