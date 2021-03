Známe všechny karty z Hearthstone: Forged in the Barrens

Forged in the Barrens je nová expanze karetní hry Hearthstone, která vychází 30. března. Streamy, které postupně odhalovaly nové karty, jsou u konce, což znamená, že se například na oficiálních stránkách můžete podívat na celou kolekci. Nové je klíčové slovo Frenzy, které říká, že když je minion poprvé zraněn a přežije, aktivuje se efekt. Kouzla budou po novém mít svoje školy magie stejně jako ve World of Warcraftu.