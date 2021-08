The Medium nabídne plnou podporu ovladače DualSense

The Medium původně vyšlo jako xboxová exkluzivita, nakonec se jej ovšem dočkají i majitelé PlayStationů 5. A nebude to žádný ofláknutý port, naopak, vývojáři pilně pracují na tom, aby tento povedený horor (viz naše recenze) využil co nejvíce předností konzole od Sony. Na to, jakým způsobem bude podporovat unikátní ovladač DualSense, se můžete podívat ve videu níže.