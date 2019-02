První Crackdown je na Xboxech dočasně zdarma

Po strastiplném vývoji příští týden konečně vyjde třetí díl zběsilé akce Crackdown. A jelikož na tuto značku spousta lidí už nejspíš zapomněla, nabízí Microsoft pro připomenutí první díl zdarma (naše recenze) a to jak na Xboxu 360, tak v rámci zpětné kompatibility i na Xboxu One. Otázkou zůstává, jestli tato hra má v dnešní době co nabídnout.